Qué debe saber sobre las chinches de cama y sus infestaciones

Si duerme en un lugar donde normalmente no lo hace (un hotel, una casa de vacaciones o incluso una residencia estudiantil u otro espacio compartido), despertarse con la picadura de un insecto nuevo y misterioso podría aumentar su preocupación por las chinches.

Los chinches de cama, parásitos pequeños de color marrón rojizo, son similares a los piojos y las pulgas en que se alimentan de la superficie externa de la piel.

Las chinches de cama no vuelan ni pueden arrastrarse largas distancias, por lo que terminan en nuestro cuerpo de dos maneras: viajando en ropa, equipaje, muebles, ropa de cama u otros artículos similares que llevamos a casa, o posiblemente arrastrándose a través de paredes, techos o tuberías compartidas en edificios grandes, explicó Changlu Wang, especialista en extensión de entomología del Departamento de Entomología de la Universidad de Rutgers.

También se sabe que las personas sufren picaduras en cines, mientras viajan en autobuses, trenes, aviones, vehículos compartidos y otros medios menos comunes.

Las infestaciones suelen producirse en zonas donde duerme mucha gente, como edificios de apartamentos, hoteles, cruceros y residencias estudiantiles. Se reproducen durante todo el año, señaló Wang, pero es más común cuando la gente se desplaza, por ejemplo, de vacaciones o traslade muebles a una nueva residencia o apartamento, y las chinches pueden viajar con ellas.

A diferencia de las garrapatas y los mosquitos, no se sabe que las chinches transmitan enfermedades (no confundir, por ejemplo, con la chinche picuda). Aunque un experimento demostró que podrían transmitir SARM, un tipo de infección por estafilococos resistente a muchos antibióticos. Si bien no se consideran plagas que transmitan patógenos, las chinches pueden causar picazón e incomodidad, las cuales pueden infectarse o provocar una reacción alérgica.

“También existen consecuencias para la salud mental de las personas que lidian con chinches, como la pérdida de sueño, el estrés económico y otros factores que pueden afectar su salud mental”, dijo Matt Frye, especialista en control de roedores y plagas estructurales de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad de Cornell.

Si le preocupa tener chinches, los expertos recomiendan investigar un poco. Aquí te explicamos cómo revisar tu espacio en busca de señales de infestación.

¿Lo ha picado algún insecto?

La primera señal de que podría tener chinches suele ser una picadura de insecto que no puede explicar, dijo Frye. Desafortunadamente, puede ser difícil observar una picadura y afirmar con certeza que proviene de una chinche: "Una picadura de mosquito podría verse exactamente igual", dijo. En una encuesta en línea realizada en Indonesia en 2023, el 73 por ciento de los encuestados dijo que no podía distinguir una picadura de chinche de la de otro insecto.

Algunas personas pueden no presentar ninguna reacción visible a una picadura o tardar días en darse cuenta de que han sido picadas, ya que los insectos inyectan un anestésico y un anticoagulante que provoca una reacción tardía. En otros casos, sobre todo si han sufrido picaduras de chinches anteriormente y su sistema inmunitario está preparado, "las reacciones pueden variar desde pequeñas protuberancias rojas hasta lesiones cutáneas bastante importantes", explicó Goddard.

Según Frye, las chinches de cama suelen picar en grupos, a veces tres o más veces seguidas o en zigzag, "buscando el lugar ideal para alimentarse de sangre". Sin embargo, no siempre es así: una picadura aislada también podría ser de una chinche, explicó Jerome Goddard, profesor de extensión de entomología médica en el Programa de Entomología Urbana y de Salud Pública de la Universidad Estatal de Mississippi.

Las picaduras suelen aparecer en la piel que quedó expuesta mientras dormías; la cara, el cuello, los brazos y las manos son zonas comunes de alimentación. Goddard añadió que el patrón lineal probablemente se deba a que varias chinches se alinean para alimentarse unas junto a otras, como cerdos en el comedero.

¿Observa pequeñas manchas oscuras o borrones en sus sábanas, colchón o cabecero?

Aunque no sea lo que nadie quiere oír, las chinches suelen defecar justo al lado de donde pican o descansan, explicó Wang. Así que, si se despierta con una picadura misteriosa, revise con atención las sábanas y el cabecero en busca de pequeñas sustancias secas, negras y del tamaño de la cabeza de un alfiler; se trata de sangre procesada que la chinche ha excretado, explicó Frye.

Si descubre estos puntos negros, límpielos suavemente con una toalla de papel húmeda. "Si se vuelven de color marrón rojizo, es posible que se trate de excremento de chinches", dijo Frye.

Estas pequeñas manchas también podrían estar dispersas por el colchón o el somier, explicó Goddard. "Si me alojo en un hotel, intento apartar las sábanas para poder ver el colchón y el somier", cerca del cabecero, comentó. "Si veo un montón de manchas parecidas a granos de pimienta en el colchón o el somier, no me quedaré en esa habitación".

¿Hay manchas de sangre en sus sábanas?

Las manchas de color marrón rojizo en las sábanas son otro posible indicador de la presencia de chinches: se hinchan y se llenan de sangre después de alimentarse, y si uno se da la vuelta mientras duerme y las pisa, revientan, dejando pequeñas vetas de sangre, explicó Goddard.

“He visto varias veces a lo largo de mi carrera que la gente decía que el primer síntoma de que tenía chinches era que creían tener granos o que algo les sangraba, porque veían esas pequeñas manchas rojas”, dijo.

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¿Ve algún exoesqueleto?

Según Wang, las chinches mudan su piel aproximadamente una vez por semana, y es posible que vea uno de sus diminutos exoesqueletos en las sábanas o cerca de las zonas donde se sabe que se esconden, como las esquinas de la cama, las fundas de las sábanas o cerca del cabecero.

Los exoesqueletos se asemejan al contorno translúcido, de color marrón claro o amarillento, de un insecto. "Como insectos, tienen un caparazón duro que limita su crecimiento", explicó Frye. "Por lo tanto, entre las distintas etapas de su ciclo de vida, mudan su piel y tienen que deshacerse de ella".

¿Puede encontrar insectos vivos o sus huevos?

Las chinches de cama “son insectos muy crípticos”, dijo Frye. “Pasan la mayor parte de su vida escondidas”, es decir, en lugares oscuros y ocultos donde pueden esperar a que se duerma para picarlo de nuevo. Y como son tan pequeñas y planas, las chinches de cama son expertas en desaparecer en grietas y hendiduras diminutas. Este comportamiento esquivo significa que es menos probable que vea una chinche viva y en movimiento que los excrementos que deja a su paso.

Si tiene una picadura y ha visto otros signos, examine con atención zonas como las costuras y etiquetas del colchón y el somier, el cabecero y las esquinas de las sábanas, ya que es donde suelen esconderse. Las habitaciones con una infestación grave pueden ocultar chinches en otros lugares, explicó Goddard, como detrás del papel pintado o los tapices, en las juntas de los cajones, en las costuras de los sofás o en los pliegues de las cortinas, e incluso en los enchufes. Pero a menudo se encuentran a pocos metros de la cama; al fin y al cabo, el objetivo de una chinche es estar "lo más cerca posible del huésped sin ser molestada", afirmó Frye.

Si descubresun insecto, examínelo detenidamente para asegurarse de que se trata de una chinche de cama; a menudo se confunden con pulgas o crías de cucaracha. Las chinches de cama son amarillentas y del tamaño de una semilla de amapola en sus primeras etapas de desarrollo, luego crecen hasta alcanzar el tamaño de una semilla de manzana con un tono rojizo, explicó Frye. A veces se dice que tienen un olor dulce y a humedad, y también podría ver sus diminutos huevos, que son del tamaño de la cabeza de un alfiler y de color blanco nacarado.

Qué hacer si sospecha que hay chinches

Actúe con rapidez si descubre chinches: es mucho más fácil eliminar pequeñas cantidades de estos parásitos que una infestación completa. Un primer paso inteligente es lavar y secar toda la ropa de cama y las prendas afectadas a alta temperatura, entre 49 y 52 grados Celsius (120 y 125 grados Fahrenheit). "Si metes la ropa en la secadora durante 20 minutos a esa temperatura, eliminarás rápidamente todas las fases del ciclo de vida de las chinches", explicó Frye.

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También conviene aspirar a fondo los suelos, las alfombras, los marcos de las camas y los muebles tapizados, y eliminar el desorden doméstico donde los insectos puedan esconderse.

Si bien con estas medidas podría eliminar algunos insectos, erradicar por completo las chinches es un proceso complejo que puede llevar meses. Lo mejor es llamar a una empresa profesional de control de plagas para eliminar con éxito estos insectos chupadores de sangre, sobre todo si se trata de una infestación importante. Ellos podrán encontrar los lugares específicos donde se esconden las chinches, a veces con la ayuda de perros entrenados, y aplicar insecticidas para asegurar su eliminación total. "El control de chinches no es algo que se pueda hacer por cuenta propia; no funciona", afirmó Goddard. "No te librarás de ellas a menos que lo hagas correctamente".