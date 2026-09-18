Qué es la contaminación acústica y por qué es un grave riesgo para la salud

El cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa para adaptarse al entorno. Probablemente lo haya experimentado si alguna vez ha ido a una función tarde y ha salido de la oscuridad del cine a la luz del sol. le pican los ojos, así que los entrecierra y se cubre la cara hasta que se acostumbran a la intensa luz solar.

De la misma manera, el cuerpo puede acostumbrarse al ruido constante. Con la exposición repetida al tráfico, sopladoras de hojas, obras, música alta, restaurantes abarrotados, clases de gimnasia y eventos deportivos, uno puede acostumbrarse a los ambientes ruidosos.

Con el tiempo, lo que antes parecía inusualmente ruidoso puede llegar a ser casi imperceptible.

Pero lo que parece normal no es necesariamente seguro. El ruido es un riesgo ambiental para la salud importante, aunque a menudo se pasa por alto, con efectos que incluyen pérdida de audición y enfermedades cardiovasculares.

El ruido peligroso no se limita al lugar de trabajo. Probablemente se expone al ruido a diario sin saber cuándo supone un riesgo. La buena noticia es que muchos de los efectos nocivos del ruido se pueden prevenir, una vez que se sabe a qué prestar atención.

Es más que sus oídos

La consecuencia más evidente del ruido excesivo es el daño auditivo. Los sonidos fuertes pueden dañar las delicadas células sensoriales del oído interno, provocando una pérdida auditiva permanente. El tinnitus, o zumbido en los oídos, es otra consecuencia común de la exposición al ruido.

Pero el daño auditivo es solo una parte del problema. El ruido ambiental crónico también puede afectar la salud por otras vías. El ruido actúa como un factor estresante, activando los sistemas nervioso autónomo y endocrino, y afectando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y otros procesos fisiológicos. También puede perturbar el sueño, desencadenando respuestas de estrés incluso sin despertarnos por completo.

A lo largo de meses o años, la activación repetida de la respuesta al estrés del cuerpo puede tener consecuencias negativas. Las hormonas del estrés pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, afectar la función de los vasos sanguíneos y dificultar la regulación del azúcar en sangre.

Estos cambios podrían explicar por qué la exposición prolongada al ruido del tráfico se asocia con hipertensión, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.

Las recomendaciones sobre el ruido en el lugar de trabajo están diseñadas principalmente para proteger a los trabajadores de la pérdida auditiva. En cambio, las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental abordan la exposición comunitaria a largo plazo y consideran efectos más amplios en la salud, como los trastornos del sueño y las enfermedades cardiovasculares.

¿Qué nivel de ruido es demasiado alto?

El riesgo derivado del ruido depende de su intensidad, la duración de la exposición y la proximidad a la fuente.

Los sonidos extremadamente fuertes, como los fuegos artificiales o los disparos, pueden dañar la audición casi instantáneamente, sobre todo si se producen a corta distancia. Otros sonidos, como las herramientas eléctricas, la música a alto volumen o el tráfico intenso, pueden suponer un riesgo más gradual, ya que la exposición se acumula con el tiempo.

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional recomienda limitar la exposición al ruido laboral a 85 decibelios ponderados A (dBA), promediados durante una jornada laboral de ocho horas. La ponderación A ajusta la medición para reflejar mejor la respuesta del oído humano al sonido. Por cada aumento de 3 dBA, el tiempo de exposición recomendado se reduce a la mitad.

Cómo protegerse

Proteger su audición no significa necesariamente evitar el sonido por completo. El objetivo es controlar su exposición diaria al ruido.

Si se encuentra en un ambiente ruidoso, es recomendable tomar descansos y usar protección auditiva siempre que sea posible. Los tapones para los oídos con filtro reducen el nivel de sonido sin impedir que disfrutes de la música o participes en una conversación.

Siempre que sea posible, es recomendable bajar el volumen de los auriculares. La mayoría de los smartphones permiten establecer un límite máximo de volumen para evitar que suba el volumen de su música o podcast a niveles peligrosos. A medida que aumenta el ruido ambiental, los auriculares con cancelación de ruido pueden ayudarle a mantener el volumen a un nivel seguro.

Alejarse de la fuente de ruido también puede marcar una gran diferencia. En conciertos y eventos deportivos, aléjese de los altavoces. Si se encuentra en un evento ruidoso durante varias horas, salga al exterior o busque un lugar más tranquilo periódicamente para descansar los oídos.

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Al usar herramientas eléctricas, equipos de jardinería u otra maquinaria, utilice tapones para los oídos o protectores auditivos adecuados desde el principio, en lugar de esperar a que el ruido resulte molesto.

Para crear un ambiente más silencioso en casa, considere las herramientas de jardinería a batería, que suelen ser más silenciosas y generan menos emisiones que los modelos a gasolina. Al comprar electrodomésticos como lavavajillas, compare sus niveles de ruido y elija los modelos más silenciosos siempre que sea posible.

Un problema de salud pública

Los comportamientos individuales son importantes, pero los expertos advierten de que la contaminación acústica no se solucionará simplemente colocando tapones para los oídos. La mayoría de las personas no pueden controlar el ruido al que están expuestas. Un agricultor no puede bajar el volumen de su tractor. Un niño no puede cambiar el trazado de la carretera que pasa frente a su habitación. Un empleado de un restaurante puede pasar todo su turno rodeado de música en vivo y clientes ruidosos, sin la opción de buscar un ambiente más tranquilo.

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Algunas comunidades y gobiernos han tomado medidas para reducir el ruido en su origen, mediante la planificación urbana, las normas de construcción y la limitación de horarios para actividades ruidosas. Por ejemplo, Japón, los Países Bajos y Suecia han utilizado pavimentos porosos para absorber el ruido de los neumáticos, y el aeropuerto de Frankfurt prohibió los vuelos nocturnos, reduciendo así las molestias para los residentes.

*Extracto de nota de The Washington Post.