Crecida de ríos mantiene en alerta a ocho departamentos y esto recomienda el Insivumeh

El aumento del caudal de varios ríos mantiene en alerta a ocho departamentos, por lo que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) recomendó a la población evitar acercarse a las orillas y no intentar cruzar los afluentes.

Técnicos del Insivumeh mantienen vigilancia debido al aumento de los niveles del agua y la tendencia al incremento del caudal, según información divulgada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Los ríos bajo monitoreo son La Pasión, en Petén; Xococ, en Baja Verapaz; Motagua, en Zacapa; Matanzas y Polochic, en Alta Verapaz; Olopa, en Chiquimula; Guacalate, en Sacatepéquez; Paz, en Jutiapa, y Xaclbal, en Quiché.

De acuerdo con las condiciones hidrológicas reportadas por el Insivumeh para este 24 de septiembre y las próximas horas, se mantiene vigilancia sobre los afluentes que presentan incrementos debido a las condiciones climáticas.

Recomendaciones

Ante el aumento de los niveles de los ríos, el Insivumeh recomienda evitar acercarse a las orillas, no intentar cruzar los afluentes, mantenerse atento a los cambios en los niveles del agua y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

También aconseja consultar la información difundida por los medios oficiales.

El monitoreo permite identificar cambios en el comportamiento de los ríos y emitir avisos preventivos, especialmente para quienes viven o realizan actividades en zonas ribereñas.

“El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Insivumeh, mantiene acciones de monitoreo y coordinación permanente para proteger a la población, fortalecer la prevención y brindar información confiable ante las condiciones hidrológicas que se presentan en el territorio nacional”, señala el CIV en una publicación.

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