Así es el plan de Honduras para estimular la lluvia: 20 vuelos, US$600 mil y tres meses de ejecución

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, ante la prolongada sequía que sufren algunas regiones de Honduras a causa del fenómeno de El Niño, el país centroamericano efectuará a partir de este miércoles 23 de septiembre una veintena de vuelos que provocarán una “estimulación artificial” de las nubes para que llueva.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, dijo a periodistas que en cada vuelo, a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance, se utilizarán unos 100 litros de yoduro de plata, un compuesto químico inorgánico insoluble en agua, conocido por su uso en la siembra de nubes para inducir o desencadenar lluvias artificiales.

Ante esta situación, se prevé que las precipitaciones caigan en las regiones más afectadas, como el denominado Corredor Seco, una ecorregión árida de aproximadamente 1 mil 600 kilómetros de longitud que se extiende desde el sur de México hasta el oeste de Panamá y atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Frente a este escenario, Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar incrementar las precipitaciones en zonas afectadas por déficit hídrico, con 20 vuelos y más de 100 litros de yoduro de plata por aeronave, a cargo de la startup Renaissance, cuyo objetivo es provocar lluvias sobre millones de hectáreas afectadas.

La humedad es la clave

Según la agencia de noticias EFE, el objetivo declarado de Renaissance es provocar lluvias sobre 2 millones de hectáreas afectadas por la peor sequía que Honduras ha enfrentado en 30 años, agravada por el fenómeno de El Niño, un fenómeno climático natural que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico.

El anuncio lo hizo Alejandro Trueba Carranza, director de la compañía, en una conferencia de prensa en Tegucigalpa, donde mencionó que la operación se concentrará en el llamado Corredor Seco, una franja que en Honduras abarca sectores de los departamentos de Francisco Morazán, Paraíso, Choluteca, Valle, Paz, Intibucá, Lempira y Olancho.

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"No es magia ni ciencia ficción. Es una técnica con décadas de historia que consiste en liberar partículas, en este caso yoduro de plata, dentro de una nube para que el vapor de agua se condense alrededor de ellas y caiga la precipitación", explicó Francisco Argeña, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos.

Por lo tanto, de acuerdo con Francisco, la clave es que la técnica solo funciona donde ya existe humedad suficiente, inestabilidad atmosférica y ascenso de aire. "Sin esas tres condiciones, sembrar yoduro no produce nada", agregó Argeña, tras mencionar que se estimularán las nubes para que llueva en las zonas agrícolas más importantes.

La peor sequía de Honduras en 30 años

Renaissance afirmó que su fórmula propietaria, llamada Rain Mate, ha sido utilizada en 760 eventos aéreos en México desde el 2019. Por ello, según cifras que la empresa facilitó a EFE, la aplicación estratégica del compuesto genera un incremento promedio de hasta 60% en la precipitación y, en algunos proyectos, el aumento supera el 100%.

"Las precipitaciones obtenidas superaron en un 60% las previstas, siempre que existieran condiciones adecuadas de humedad", aseguró Alejandro Trueba Carranza, quien mencionó que la estrategia contempla 20 vuelos, una inversión aproximada de US$600 mil (Q4 millones 580 mil 132) y un periodo de ejecución de entre dos y tres meses.