Florida restringe el uso de la IA en escuelas y universidades: Estas serán las nuevas normas

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Florida restringirá el uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas y universidades, con lo que se suma a los mayores distritos escolares de EE. UU. —Los Ángeles y Nueva York—, en medio de la creciente preocupación por esta tecnología, que ha escalado de forma significativa a nivel global.

Frente a este escenario, el Consejo de Educación de Florida aprobó por unanimidad nuevas limitaciones a la IA en escuelas públicas de preescolar a secundaria y en las universidades públicas estatales, entre ellas, prohibir la tecnología para satisfacer necesidades sociales de los alumnos o simular amistad, compañía o relaciones emocionales.

Ante esta situación, las nuevas restricciones también "prohíben a los estudiantes el uso de inteligencia artificial para realizar trabajos o evaluaciones calificadas de un curso o programa" y el uso de tecnología que, con "diseño antropomórfico u orientado a construir relaciones que incentive al alumno a continuar interactuando con el sistema".

Dadas las circunstancias, estas medidas, que afectarán a más de tres millones de estudiantes a partir de enero del 2027, también obligan a las escuelas a obtener el consentimiento de los padres para implementar estas herramientas y, si estos las rechazan, los planteles deberán proporcionar alternativas de enseñanza sin ninguna IA.

Crece la preocupación en Florida

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la nueva norma impide que la IA vigile la conducta o elabore perfiles psicológicos de los estudiantes, quienes no podrán utilizar estas herramientas sin la supervisión de profesores y administradores, que recibirán capacitación sobre seguridad, riesgos y limitaciones de la IA.

Las medidas de Florida contra la inteligencia artificial (IA) surgen tan solo una semana después de las restricciones avaladas por los distritos escolares de Los Ángeles, California, y de la Ciudad de Nueva York, los dos mayores distritos escolares de Estados Unidos, seguidos por el de Miami, Florida, que tiene más de 845 mil estudiantes.

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Por lo tanto, mientras el distrito escolar de Los Ángeles, California, anunció la prohibición de la inteligencia artificial (IA) generativa de texto, imágenes y otros contenidos, el distrito escolar de la Ciudad de Nueva York suspendió temporalmente por un año el uso de esta tecnología para todos los niños desde preescolar hasta octavo grado.

Asimismo, según la organización civil TeachAI, una iniciativa global creada para ayudar a los gobiernos, dirigentes educativos y escuelas a integrar la inteligencia artificial de manera segura, ética y eficaz en la educación, casi la mitad de los estados de la nación norteamericana han emitido lineamientos para el uso de la IA en las aulas del país.

Alarma nacional por la IA

Las alarmas han crecido desde que Jacob Coxon, investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, renunció tras acusar a la empresa y a sus competidores de no desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable y afirmar que los dirigentes creen que "podría acabar" con la humanidad "antes del 2030", dentro de cuatro años.

A su vez, el director de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que urgió a desacelerar el desarrollo de esta tecnología debido a los riesgos. A esta petición se sumaron sus competidores Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, pero el presidente Donald Trump rechazó estas solicitudes para evitar que China aventaje a EE. UU.