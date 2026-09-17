¿Podría ser demolido el Centro Kennedy? Todo lo que se sabe tras su cierre y el anuncio de Trump

Durante la mañana del pasado miércoles 16 de septiembre, el Centro John F. Kennedy, el centro de artes escénicas de Washington D. C, fue clausurado por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que un juez bloqueara el cambio de nombre de la institución por el del mandatario republicano de 80 años.

Frente a este escenario, el edificio, situado a orillas del río Potomac, fue vallado para impedir el acceso un día después de que la junta directiva aprobara su clausura por motivos de seguridad y la necesidad de reparaciones. Sin embargo, la decisión se tomó luego de que el juez Chris Cooper bloqueara el intento de rebautizar la institución.

Ante esta situación, la dirección argumenta que el edificio necesita una reparación porque se encuentra deteriorado, pero solo logrará recaudar los fondos si el instituto lleva el nombre de Trump, quien confirmó que la renovación "no se llevará a cabo" y, por tanto, el centro no reabrirá sus puertas si se sigue bloqueando el cambio de nombre.

Esto se debe a que, tras regresar a la Casa Blanca en enero del 2025, el magnate neoyorquino renovó la junta directiva del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y se colocó al frente de esta, al tiempo que criticó con dureza la programación del recinto, a la que acusó de imponer censura y restricciones a los valores tradicionales.

Trump cierra el prestigioso Centro Kennedy

Dadas las circunstancias, la nueva dirección añadió el nombre del presidente Donald Trump a la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, pero un juez federal ordenó el pasado domingo 31 de mayo retirarlo, al considerar que la modificación del nombre requiere la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.

Posteriormente, en junio, la junta aprobó una nueva forma de colocar el nombre del mandatario republicano en la fachada mediante una inscripción que dijera "restaurado y renovado por el presidente Donald Trump", pero el juez volvió a bloquearla en julio. Después, la dirección aprobó el cierre del centro cultural nacional de Estados Unidos.

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Por estas razones, los esfuerzos de Donald Trump por asumir el control de la institución han provocado cancelaciones de actuaciones y una caída de la recaudación por entradas en el Centro Kennedy, un complejo cultural, inaugurado en honor al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, que es uno de los principales de EE. UU.

Además, después de que el centro amaneciera vallado, se hicieron públicas unas fotos de Trump observando, en el Air Force One, un gran póster con el título "Demolición del Kennedy Center", pese a que el centro Kennedy cuenta con una programación de ópera, música sinfónica, teatro, ballet y danza contemporánea, entre otras disciplinas.

Trump looks at a placard that reads "Kennedy Center DEMOLITION" as he lands at Joint Base Andrews tonight



(Brendan Smialowski/AFP via Getty) pic.twitter.com/w1A9AxudDK — Aaron Rupar (@atrupar) September 17, 2026

Aumentan los rumores de demolición tras su cierre

La fotografía, obtenida por la agencia de noticias AFP, muestra, desde el exterior del avión presidencial y a través de la ventanilla, lo que podría ser un proyecto para demoler el centro cultural, ya que Donald Trump ha dicho que el edificio está en riesgo de derrumbe si los tribunales no acceden a su plan de reforma, que incluiría añadir su apellido.

El centro fue clausurado por orden del presidente Donald Trump después de que un juez bloqueara el cambio de nombre de la institución por el del mandatario republicano y el edificio fue vallado para impedir el acceso un día después de que la junta directiva aprobara su clausura por motivos de seguridad y la necesidad de más reparaciones.