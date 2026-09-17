¿Quién es “El Señor de la T”? Detienen en Michoacán al presunto coordinador del CJNG

Durante la mañana de este 17 de septiembre, fuerzas federales detuvieron en Michoacán a Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señor de la T, presunto coordinador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien las autoridades relacionan con la extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Según la agencia de noticias EFE, la captura fue ejecutada mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde la presencia y las operaciones del CJNG han sufrido fuertes golpes estructurales.

Asimismo, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, las labores de inteligencia permitieron ubicar a Rendón Aguilar, de 51 años, quien operaba en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, en la región del Bajío michoacano.

Frente a este escenario, Manuel Rendón Aguilar es señalado por los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo, delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares. Además, fuentes federales confirmaron que mantenía relación con Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, identificado como cabecilla del CJNG.

¿Quién es "El Señor de la T"?

De conformidad con Harfuch, Aguilar contaba con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y desaparición forzada de personas. Además, las investigaciones lo vinculan con el homicidio del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez, y con la desaparición de la expresidenta municipal de Angamacutiro, Maribel Juárez.

Ante esta situación, la detención de Manuel Alejandro Rendón Aguilar se enmarca en las acciones prioritarias de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en el despliegue operativo del Plan Michoacán para neutralizar las estructuras criminales en la región del Bajío, una de las más afectadas por el narcotráfico y el crimen en México.

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Por ello, la captura forma parte del reforzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gabinete de Seguridad, para combatir el crimen organizado mediante labores de inteligencia y unidades especializadas dirigidas a objetivos prioritarios, los cuales no son delincuentes comunes, sino piezas clave de los carteles.

Dadas las circunstancias, la puesta a disposición del detenido ante las autoridades judiciales representa un golpe estratégico a la estructura operativa del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, una región clave para el tráfico de drogas, la extorsión a productores agrícolas y el control de rutas en el centro de Norteamérica.

CJNG acapara extorsión en Michoacán

Conforme a lo expuesto por García Harfuch, los extorsionadores en el estado mexicano de Michoacán acumulan ganancias de hasta US$875 (Q6 mil 680) por este delito. Según el funcionario, los principales cabecillas están relacionados con los carteles de la droga, sobre todo con el CJNG, y despojan a las víctimas de fuertes sumas de dinero.

El principal detenido y sujeto a procesos penales por este y otros delitos es Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señor de la T, quien obtuvo ingresos de hasta US$629 millones por extorsiones en un año. Por consiguiente, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal que obtiene mayores ganancias por este delito.