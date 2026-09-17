La “doble” de Jennifer López: mujer arrestada por presunto robo se viraliza por su parecido con J. Lo

Parecerse a una superestrella como la cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense Jennifer López puede tener sus ventajas, pero, si les da por dedicarse a la mala vida, se puede llegar incluso a salir en el telediario. Eso fue lo que le pasó a Cyrena Anne Quast, una mujer arrestada en Minnesota.

Luego de ser arrestada en el Estado de la Estrella del Norte por irse de una tienda sin pagar cerca de US$600 (Q4 mil 580) en baterías para herramientas eléctricas, Cyrena Anne Quast se ha convertido en una celebridad viral en las redes sociales por su extraordinario parecido con la mismísima Jennifer López, quien nada tiene que ver con ella.

"Es curioso porque es Jennifer López, pero con la actitud bajonera de Ben Affleck. Será tan mala esta delincuente que también se robó la atención", agregó un internauta, tras mencionar que Anne Quast comenzó a ser conocida después de que un arresto aparentemente rutinario se convirtiera en una historia viral por su parecido con J. Lo.

La mujer, de 35 años, fue arrestada el pasado domingo 30 de agosto en relación con un presunto robo en una tienda ubicada en la ciudad de Monticello, Minnesota. Por lo tanto, de acuerdo con la policía local, fueron sustraídos dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas valorados en aproximadamente US$580 (Q4 mil 430).

Viral por su parecido con J. Lo

La fotografía policial de Cyrena Anne Quast se volvió viral en las redes sociales por su supuesto parecido con Jennifer López, debido a que, según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, un empleado del establecimiento reconoció a la mujer de 35 años por un supuesto hurto ocurrido días antes y alertó a la policía de Monticello.

Cyrena Anne Quast habría admitido el robo de las baterías y los registros de arresto indican que la mujer de 35 años fue fichada por una acusación de hurto clasificada como delito menor grave, por lo que pagó una multa superior a US$1 mil (Q7 mil 635) y quedó con un registro criminal permanente que afecta la búsqueda de empleo o vivienda.

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Sin embargo, la repercusión terminó concentrándose en la fotografía tomada por la Oficina del Alguacil del condado de Wright y en las comparaciones con Jennifer López. A partir de ahí, la canción “Jenny from the Block”, uno de los éxitos de J. Lo, comenzó a utilizarse en una serie de bromas sobre el arresto de Cyrena Anne Quast en Minnesota.

“Por un momento, pensé que era J. Lo. Hay un fallo en la Matrix porque en la prisión la conocen como Jenny del bloque D. Jenny ha estado caminando demasiado por el barrio y definitivamente ella todavía es Jenny del barrio”, comentó un usuario, después de que surgieran las referencias directas a la canción del 2002 y juegos de palabras.

¿Una prueba de ADN?

En una de las respuestas a la fotografía, un internauta bromeó con la posibilidad de que Cyrena Anne Quast fuera pariente de Jennifer López: “J. Lo, si no vienes a buscar a tu hermana ahora mismo y le haces una prueba de ADN, la haremos nosotros. Esta es tu familiar”, escribió otro usuario, aunque no existe registro de una relación entre ambas.

Hasta el momento, el vínculo entre ambas se limita a las comparaciones hechas por usuarios de las redes sociales a partir de la fotografía policial. Además, no hay información sobre una eventual condena de Cyrena Anne Quast ni sobre el avance del proceso después de su arresto en la ciudad de Monticello, Minnesota, en agosto.