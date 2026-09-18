El Niño se intensifica y las lluvias seguirían bajas en Centroamérica: esto se espera hasta diciembre

El fenómeno climático "El Niño" mantiene en alerta a Centroamérica. El boletín de septiembre emitido por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) advirtió que la región registró precipitaciones inferiores a los valores habituales durante agosto y que esta tendencia podría extenderse durante el último trimestre de 2026, según publicó Infobae.

De acuerdo con el informe, el fenómeno alcanzó la categoría de “muy fuerte” en agosto, debido a la intensificación de las anomalías cálidas en la superficie del Pacífico ecuatorial. Según los datos citados, las temperaturas los océanos se situaron entre 2.5 °C y 6 °C por encima de los valores normales.

Esta situación genera preocupación en Centroamérica, debido a que la actividad agrícola de la región depende en gran medida del comportamiento de las lluvias estacionales. La disminución de las precipitaciones podría afectar los cultivos y la disponibilidad de agua.

Durante agosto también se registraron lluvias inferiores a lo habitual en diversas zonas del norte de Sudamérica, entre ellas Venezuela, Colombia, las Guayanas, el norte de Brasil, la Amazonia de Ecuador y la selva norte de Perú; sin embargo, Panamá fue la excepción en Centroamérica, al presentar precipitaciones por encima del rango normal durante ese mes.

¿Qué se espera de octubre a diciembre?

Los modelos analizados por el organismo prevén que El Niño continúe intensificándose y alcance su punto máximo entre octubre y diciembre de 2026. Asimismo, la proyección contempla una probabilidad del 100 % de que persistan las condiciones cálidas hasta el primer trimestre de 2027.

El CIIFEN explicó que durante agosto se mantuvo una conexión entre las condiciones del océano y la atmósfera, característica del fenómeno de El Niño. En el Pacífico ecuatorial, las temperaturas de la superficie del mar aumentaron por encima de los valores habituales, mientras que el Índice de Oscilación del Sur se mantuvo dentro de los niveles asociados a este fenómeno durante todo el mes.

El informe también añade que existe un 95% de probabilidad de que el evento conserve una magnitud muy fuerte hasta diciembre. También asigna un 75% de posibilidad a que supere registros históricos disponibles desde 1950.

Factores que se deben considerar

Según el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), mencionan que durante “El Niño”, hay sucesos que deben tomarse en cuenta: