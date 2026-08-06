Cómo el fenómeno de El Niño afectará a Centroamérica a nivel de seguridad alimentaria

Un reciente estudio señala que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño agravará significativamente la inseguridad alimentaria en algunos países del mundo hasta el 2027, incluida Centroamérica.

El análisis fue elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. Además, asegura que en Latinoamérica y el Caribe se experimentará uno de los mayores incrementos de la inseguridad alimentaria, lo que afectaría a más de 16 millones de personas.

En general, el análisis del PMA señala que las perturbaciones provocadas por el cambio climático afectarán a más de 45 países.

"Se prevé que El Niño alcance su punto máximo entre septiembre y diciembre del 2026, pero en muchas zonas sus efectos se sentirán durante todo el 2027", apunta el PMA.

En el caso de Centroamérica, el análisis del PMA señala que podría registrarse el mayor incremento proporcional de la inseguridad alimentaria, de aproximadamente 83.1%.

El PMA ya ha implementado planes de acción en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, además de haber puesto en marcha planes de acción anticipada en Sudán del Sur, Chad, Mauritania y Uganda.

El análisis se centró en 45 países que ya presentan inseguridad alimentaria y donde El Niño influirá significativamente en los patrones de lluvia, las temperaturas y la ocurrencia de inundaciones y sequías.

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