¿US$1 mil 250 al año? El servicio que ofrece acceso a asientos en aviones privados durante huracanes en Florida

Una empresa aérea de Florida ha llamado recientemente la atención por ofrecer un servicio de evacuación ante fenómenos naturales, como huracanes, cuyo costo es de US$1 mil 250 al año.

Según Univisión, la persona que adquiera esta membresía tendrá asegurado un asiento en vuelos de emergencia en caso de que una tormenta o un huracán afecte la zona.

Por su parte, CNN informó que la empresa que ofrece este servicio se llama PriorityEvac y que comenzó a operar en junio.

El plan, de acuerdo con la página oficial de PriorityEvac, ofrece a los usuarios un asiento en un Airbus A320 con destino a Atlanta para un máximo de dos huracanes por temporada.

La persona que pague la membresía, según la empresa, podrá escoger entre uno de los seis principales aeropuertos de Florida.

En el caso de las mascotas, PriorityEvac afirmó que podrán viajar por una cuota de US$125 por animal, y que si este es grande, el costo podría aumentar.

La empresa recalcó que el servicio ofrece una ruta de escape directa a un precio "asequible".

También explicó, según CNN, que escogió Atlanta como destino de emergencia porque es una ciudad ubicada en un estado grande, con numerosas opciones de alojamiento y varios centros de transporte.

CNN citó las declaraciones de Jason Murgio, fundador de PriorityEvac, quien contó que se inspiró en lo que vivieron familiares y amigos ante la llegada de huracanes.

Murgio afirmó que muchos de sus conocidos no lograban abordar el mismo vuelo con sus familias, lo que provocaba que se dispersaran. Además, los costos eran muy altos: aproximadamente US$1 mil 500 por persona.

FLY TO SAFETY ✈️: Instead of spending hours in bumper-to-bumper evacuation traffic, a new subscription-based program from PriorityEvac gives members access to evacuation flights out of areas threatened by hurricanes before storms make landfall, offering an alternative to crowded… pic.twitter.com/eEe0so6qRD — FOX Weather (@foxweather) July 24, 2026

Lea también: ¿Qué es el Niño Godzilla? El fenómeno que intensificará los huracanes en México y EE. UU.