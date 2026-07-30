La zona del sur de EE.UU. que quedó devastada por un huracán y ahora tiene más dinero del que puede gastar

Michael Fewell es uno de los que ha experimentado la notable mejoría en la situación económica en esta zona del sur de Estados Unidos.

En 2005, el huracán Rita arrasó el condado costero de Cameron Parish, Luisiana, destruyendo o dañando gravemente más del 90% de las viviendas, y dejando una factura de US$ 2.750 millones en reparaciones.

“Parecía una zona de guerra”, dice Fewell, quien tenía 16 años entonces.

Pasó días recorriendo pueblos en su camión, recogiendo el ganado muerto que el huracán había arrojado a las casas de la gente y colocándolo a lo largo de las carreteras. Entre parada y parada, observaba cómo los helicópteros de la Guardia Nacional transportaban agua potable para un vecindario que luchaba por su supervivencia.

“Fueron, sin duda, algunos de los días más oscuros de mi vida”, cuenta.

Fewell es hoy presidente del consejo electo que gobierna el condado.

Y afirma que la parroquia de Cameron, con una población aproximada de 4.700 habitantes, está en camino de convertirse en uno de los condados más ricos de la región. “Vamos a tener más dinero del que necesitamos”.

Todo se debe a la exportación de gas natural licuado (GNL).

Hoy, en una marisma de Cameron donde antaño pastaba el ganado, se encuentra la mayor terminal de exportación de GNL del mundo: Sabine Pass, que comenzó a enviar combustible al extranjero en 2016.

El GNL se obtiene mediante el enfriamiento ultrarrápido de gas natural hasta -162 °C (-260 °F), lo que lo condensa. Esto reduce su volumen 600 veces, lo que requiere mucho menos espacio para su almacenamiento y transporte en buques cisterna.

Solo Sabine Pass tiene capacidad para procesar 29,5 millones de toneladas al año. El condado alberga otras dos terminales de GNL, y una más está en construcción.

Las obras de este último proyecto, denominado Commonwealth LNG y con un coste de US$13.000 millones, comenzaron en mayo. Se prevé que produzca 9,5 millones de toneladas de GNL al año para 2030, cantidad suficiente para calentar seis millones de hogares.

Se prevé que Cameron reciba ingresos fiscales de más de US$4.000 millones durante la próxima década gracias a sus terminales de GNL.

Hace una década, Estados Unidos apenas exportaba GNL, pero ahora es el mayor proveedor mundial, y Luisiana exporta alrededor del 60%, del gas estadounidense que se obtiene a través de gasoductos desde otras partes del estado, Texas e incluso de lugares tan lejanos como Pensilvania.

Dos tercios de las exportaciones de GNL de Luisiana provienen de Cameron.

Michael Fewell Michael Fewell afirma que la parroquia de Cameron tiene ahora un futuro prometedor.

Tim Wyatt, presidente de Caturus, la empresa matriz de Commonwealth, afirma que Estados Unidos está experimentando un auge del GNL en medio de la inestabilidad global. “Aquí hay un suministro barato y abundante, y un productor flexible, fiable, de coste relativamente bajo y transparente que suministra gas a los lugares que más lo necesitan”.

Es una época de bonanza para Cameron, pero no todos lo ven como algo positivo.

No todos en Cameron están contentos

Los buques metaneros son tan grandes que los canales de navegación deben excavarse a mayor profundidad y anchura.

Y si el lodo dragado no se contiene adecuadamente, se derrama en las aguas cercanas. En un incidente ocurrido el año pasado, alrededor de 15.000 yardas cúbicas de material extraído se extendieron más allá del área permitida.

Fewell no niega cierto malestar entre los lugareños. “Hay mucho tráfico marítimo y se ha producido cierta frustración, lo que es totalmente comprensible”.

Cuando se le pregunta sobre la resistencia de la comunidad local, él destaca la creación de riqueza. Afirma que el ingreso familiar promedio local fue de US$75.000 en 2024, un 25 % más que los US$59.555 de 2010.

AFP via Getty Images Cameron Parish quedó devastada por el huracán Rita en 2005.

Gran parte de la demanda internacional de GNL estadounidense proviene de Europa, que tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 se apresuró a sustituir el gas natural que recibía de Moscú.

El conflicto de este año entre Estados Unidos, Israel e Irán no ha hecho sino aumentar la dependencia de Europa del GNL estadounidense, ya que los esfuerzos de Irán por bloquear el estrecho de Ormuz han afectado a las exportaciones de otro proveedor clave, Qatar.

Según analistas energéticos del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, Estados Unidos suministra actualmente alrededor de dos tercios de las importaciones de gas de Europa, cuando en 2021 era aproximadamente una cuarta parte

Susan Bourgeois, secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, afirma que las exportaciones de GNL del estado han ayudado a Europa a mejorar su seguridad de suministro.

“Buscan relaciones fiables para el suministro de energía”, afirma Bourgeois. Señala que, desde la invasión, los compradores de toda Europa han firmado contratos a largo plazo, en lugar de realizar compras individuales como antes. “Lo que importa es la fiabilidad y la previsibilidad”.

Esa dependencia tiene un costo, argumenta Ana Maria Jaller-Makarewicz, analista del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEFA), un centro de estudios global. Explica que Europa ahora depende del suministro de GNL estadounidense y compite con Asia por los mismos cargamentos, lo que eleva los precios.

Según ella, se prevé que en 2030 Estados Unidos aporte hasta el 80% de las importaciones de GNL de la Unión Europea.

Los efectos en Alemania y la UE

En ningún otro lugar se siente esa exposición con mayor intensidad que en Alemania, el mayor fabricante de la UE, responsable de más de una cuarta parte de la producción industrial del bloque comunitario.

En InfraLeuna, un vasto parque industrial de productos químicos y plásticos en el centro de Alemania, su director, Christof Guenther, ha visto cómo la factura anual de gas de su planta ha aumentado de 60 millones de euros (unos US$68 millones) antes de la guerra en Ucrania, a unos 200 millones de euros previstos para este año en medio de la crisis de Irán.

Según él, el gas estadounidense no es la solución. “Los precios del gas natural en Estados Unidos representan entre un 20 y un 25 % de los precios que pagamos aquí”. Tras transformarse en GLP y transportarse a través del Atlántico, el coste se dispara.

Dado que el gas natural representa el 12% de la generación de energía en Alemania, y que la mitad de los hogares alemanes están equipados con calderas de gas, las familias alemanas también se están viendo afectadas.

Según Clean Energy Wire, un medio de comunicación con sede en Berlín que cubre la transición energética de Alemania, el hogar promedio paga ahora un 31 % más por su electricidad que antes de la guerra de Ucrania. Los precios del gas para los hogares alemanes también han aumentado en ese período más del 74 %, según la misma fuente.

Esta situación se reproduce en toda la Unión Europea, donde las facturas de electricidad de los hogares han aumentado un 30 % desde 2021, según cifras oficiales de Eurostat.

Mientras tanto, los precios de la electricidad en Reino Unido son ahora un 38% más altos que a mediados de 2021, mientras que los precios del gas han aumentado un 120%, según datos del regulador Ofgem.

Jaller-Makarewicz afirma que esta será la nueva normalidad hasta que la UE reduzca su consumo de gas.

Sin embargo, un acuerdo comercial alcanzado en 2025 entre EE.UU. y la UE, que compromete a Europa a adquirir US$750.000 millones en energía estadounidense durante tres años (incluidos GNL, petróleo y combustible nuclear), afianza aún más la relación.

De vuelta en Cameron, a Fewell le preocupan menos las inquietudes de Europa que lo que significa el auge económico de una comunidad que finalmente está pasando de la supervivencia a la esperanza.

“Si tuviera un sueño”, dice, “sería el de traer de vuelta a nuestra juventud”. Sus propios hijos pueden aspirar a trabajos bien remunerados sin tener que irse de casa, un futuro que parecía imposible cuando él era niño aquí.

Así, una zona que quedó prácticamente deshabitada hace 20 años, podría haber encontrado en el suministro de gas a Europa la oportunidad de prosperar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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