¿Cuál podría ser el año más caluroso registrado?: El Niño se perfila como el más intenso en 150 años

El fenómeno de El Niño, que se desarrolla actualmente en el océano Pacífico, se perfila como el más intenso registrado en al menos 150 años, según coincidieron distintos investigadores citados por la revista Nature.

De confirmarse los pronósticos más extremos, la combinación del calor liberado por el océano y el calentamiento global de origen humano podría convertir al 2027 en el año más caluroso del que se tenga registro, además de intensificar los fenómenos climáticos extremos en distintas regiones del planeta.

Zeke Hausfather, científico del clima de Berkeley Earth, explicó a la revista Nature que, de acuerdo con un conjunto de proyecciones basadas en modelos climáticos, el pico de este episodio superaría el récord anterior por un margen considerable.

Según Nature, el especialista incluso señaló que no es descartable que la suma de El Niño y el cambio climático eleve la temperatura media global en el 2027 hasta 1.7 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, lo que situaría al planeta al borde del umbral de 1.5 grados que los gobiernos se comprometieron a evitar mediante el Acuerdo de París.

Según explicó la revista, El Niño es la fase cálida de un patrón natural conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que alterna históricamente entre episodios cálidos y fríos cada dos a siete años. De acuerdo con la misma publicación, el actual comenzó a manifestarse en junio, después de que distintos organismos meteorológicos ya anticipaban un fenómeno de gran magnitud.

Pronósticos cada vez más firmes

Según datos citados por Nature, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad de cuatro de cada cinco de que se desarrolle un episodio "muy fuerte" antes de que termine el año, con una certeza casi total de que las condiciones de El Niño se mantendrán al menos hasta abril del 2027.

Michelle L'Heureux, meteoróloga que dirige el equipo de predicción del ENSO en la NOAA, declaró a Nature que actualmente se observan todos los indicadores de un acoplamiento muy intenso entre la atmósfera y el océano en el Pacífico ecuatorial.

¿Un cambio en el patrón climático?

Pese a la magnitud del fenómeno, especialistas citados por la revista remarcaron que este episodio probablemente no sea el más intenso ocurrido en la historia del planeta si se analiza el registro climático a largo plazo.

El paleoclimatólogo Kaustubh Thirumalai, de la Universidad de Arizona, señaló a Nature que la evidencia obtenida de corales apunta a un fenómeno aún más intenso, ocurrido posiblemente en el siglo XVII, aunque reconoció que es difícil establecerlo con certeza.

Según la misma publicación, para Thirumalai la relevancia del episodio actual no radica únicamente en su magnitud proyectada, sino en la posibilidad de que represente un cambio sistemático en el comportamiento del ciclo del ENSO, potencialmente influido por el cambio climático de origen humano.

Lo que viene

Según Nature, los expertos coinciden en que el mayor impacto de este El Niño en las temperaturas globales se sentirá recién en el 2027, un patrón similar al observado en los episodios de 1997-98, 2015-16 y 2023-24, en los que el año siguiente al desarrollo del fenómeno terminó superando los récords de temperatura.

De acuerdo con las proyecciones de Carbon Brief, difundidas por Meteored, la década del 2020 podría cerrar con nuevos récords de calor global en el 2023, el 2024 y el 2027, y posiblemente también en el 2026.