La tortuga marina más grande del mundo anida por primera vez en Virginia; científicos vigilan el inédito nido

Una tortuga laúd (Dermochelys coriacea), considerada la especie de tortuga marina más grande del mundo, depositó por primera vez un nido documentado en el estado de Virginia, Estados Unidos, un hecho calificado por autoridades ambientales como un hito para la conservación de la biodiversidad.

El hallazgo ocurrió en una playa protegida frente al complejo militar Dam Neck Annex, en Virginia Beach, donde agencias federales, científicos y personal de una base naval mantienen bajo vigilancia el sitio para garantizar la incubación de los huevos.

¿Por qué es histórico?

La U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) confirmó que nunca antes se había registrado la nidificación de una tortuga laúd en Virginia.

Habitualmente, esta especie anida en playas tropicales y subtropicales, principalmente desde Florida y el Caribe hasta Centroamérica, por lo que su presencia en una zona más al norte del Atlántico representa un cambio inusual en su comportamiento reproductivo.

Especialistas consideran que este registro podría aportar información sobre posibles modificaciones en las rutas migratorias o en las condiciones ambientales del océano Atlántico.

¿Sabías que la tortuga marina más grande del mundo no tiene el caparazón duro? 🐢🌊



Conoce a la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la verdadera gigante de nuestros océanos y la única de la familia Dermochelyidae.



En lugar de hueso, su dorso está cubierto de una gruesa piel… pic.twitter.com/ctxbOCTmg9 — WWF Latinoamérica (@WWF_LAC) July 20, 2026

Así protegen el nido

El nido fue localizado en una playa de acceso restringido perteneciente a la Naval Air Station (NAS) Oceana Dam Neck Annex.

Tras el descubrimiento, equipos de recursos naturales acordonaron el área para evitar la intervención humana y reducir el riesgo de depredación.

En el monitoreo participan la Virginia Aquarium, el Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Back Bay, cuyos especialistas documentan el desarrollo del nido y supervisarán la eventual eclosión de los huevos.

¿Qué hace única a la tortuga laúd?

La tortuga laúd es la única tortuga marina que no posee un caparazón rígido, sino una cubierta flexible de aspecto coriáceo, es decir parecido al cuero.

Puede alcanzar hasta 2.44 metros de longitud y superar los 900 kilogramos de peso, lo que la convierte en la tortuga marina más grande del planeta.

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Además, efectúa migraciones de miles de kilómetros y es capaz de bucear a grandes profundidades para alimentarse, principalmente de medusas.

La especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a amenazas como la contaminación por plásticos, la pesca incidental y la pérdida de hábitats costeros.

¿Qué podría revelar este hallazgo?

Las autoridades ambientales mantendrán la vigilancia del nido durante varias semanas hasta la posible eclosión de las crías.

Los datos obtenidos permitirán estudiar si la especie está ampliando sus zonas de reproducción y ayudarán a fortalecer las estrategias de conservación de tortugas marinas en la costa este de Estados Unidos.

Además, el caso servirá como referencia para futuras investigaciones sobre la adaptación de especies marinas frente a los cambios ambientales.

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