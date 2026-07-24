Tormenta tropical Bertha se debilita, pero mantiene riesgo de lluvias en EE. UU.

La tormenta tropical Bertha comenzó a disiparse este 24 de julio, tras provocar fuertes lluvias y oleaje en Estados Unidos, en zonas como Luisiana, Texas y las costas del golfo de México.

En un reciente boletín informativo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que, aunque la tormenta regresó al mar, aún podría causar lluvias debido a la marejada ciclónica.

El NHC afirmó que la tormenta se disipará por completo este viernes y que sus remanentes dejarán lluvias de entre 2.5 y 7.6 centímetros.

Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas en la costa y el sur de Texas.

El NHC mantiene vigente un aviso de tormenta tropical desde la línea parroquial de Vermilion/Cameron, Luisiana, hasta Sargent, Texas.

Bertha is no more, but it brought some fast, heavy rain to some parts of our viewing area. This is West Bellfort near the Southwest Freeway in Southwest Houston. 😬https://t.co/278tjG0pfQ pic.twitter.com/FjqZfQt9qT — Erica Simon (@EricaOnABC13) July 24, 2026

Bertha surgió el pasado lunes como la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Arthur, la primera tormenta, se formó el pasado 17 de junio en el golfo de México y también dejó fuertes lluvias en Texas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve huracanes este año, por debajo del promedio histórico, debido al fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño.

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