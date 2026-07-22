Trayectoria de la tormenta tropical Bertha: fenómeno causaría inundaciones desde Texas hasta Florida

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Trayectoria de la tormenta tropical Bertha: fenómeno causaría inundaciones desde Texas hasta Florida

Las autoridades estadounidenses han informado que la tormenta tropical Bertha podría causar inundaciones en ciudades de Texas, Luisiana, Misisipi y Florida.

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La tormenta Bertha dejaría inundaciones repentinas desde Texas hasta Florida en EEUU

Imagen cedida este miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra el pronóstico de cinco días del paso de la tormenta tropical Bertha en el golfo de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La tormenta tropical Bertha continúa su trayectoria por la costa del golfo de México y este 22 de julio las autoridades de Estados Unidos han advertido que el fenómeno podría causar inundaciones en diferentes estados.

De acuerdo con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Bertha podría causar inundaciones en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

Según el NHC, la tormenta tropical dejará acumulados de lluvia de hasta seis pulgadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas.

El NHC detalló que las lluvias podrían tener mayor impacto el jueves a lo largo de la costa del golfo de México.

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En el último reporte del NHC se informó que Bertha se encontraba a 45 millas al noroeste de la desembocadura del río Misisipi.

Además, registraba vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se desplazaba hacia el oeste a 5 millas por hora.

"Se anticipa que este movimiento general continúe hasta el viernes con una pequeña aceleración. En la trayectoria del pronóstico, Bertha se desplazará cerca de la costa norte del Golfo o a lo largo de ella durante los próximos dos días", explicó el NHC.

El pronóstico señala que el paso de Bertha podría generar mareas de hasta 4 pies de altura, con marejadas que podrían causar "condiciones de oleaje y corrientes marinas que podrían amenazar la vida".

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El NHC destacó el área metropolitana de Nueva Orleans, en Luisiana, como una de las zonas que podrían resultar afectadas por la tormenta.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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