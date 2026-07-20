Lluvias e inundaciones intensas: Dónde se formará la tormenta tropical Bertha en EE. UU. y qué zonas serán afectadas

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Lluvias e inundaciones intensas: Dónde se formará la tormenta tropical Bertha en EE. UU. y qué zonas serán afectadas

Este 20 de julio se formará en Estados Unidos la tormenta tropical Bertha, el segundo fenómeno con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico.

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La tormenta tropical Bertha se formará este lunes en el golfo de México

Fotografía satelital cedida este lunes por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra el estado del clima en el golfo de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades de Estados Unidos informaron que este 20 de julio podría formarse una nueva tormenta tropical en el golfo de México, frente a las costas de Florida, que generaría intensas lluvias e inundaciones en varias áreas del país.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), las lluvias e inundaciones derivadas de esta tormenta, denominada Bertha, se sentirán con mayor intensidad durante los próximos días en el sureste de Estados Unidos.

"Se espera que la depresión se fortalezca gradualmente y pueda traer condiciones de tormenta tropical a partes de la costa del Golfo, desde el Panhandle (la parte continental) de Florida hacia el oeste, hasta el sureste de Luisiana, comenzando a finales de esta noche y durante el martes", señaló el NHC en un reciente boletín informativo.

El NHC también informó que la tormenta tropical Bertha es la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes, que comenzó el pasado 1 de junio en el Atlántico.

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Según el NHC, la tormenta tropical Bertha se formará frente a las costas de Florida y podría avanzar en paralelo a la costa sur de Estados Unidos hasta tocar tierra en Luisiana el próximo 22 de julio.

Durante su trayectoria, Bertha dejará intensas lluvias desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas. También afectará el sur de Alabama, Misisipi y Luisiana.

El NHC emitió un aviso por marejada ciclónica para las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana, y llamó a las autoridades de esos estados a monitorear el avance de la tormenta, por si fuera necesario emitir vigilancias adicionales.

"Es posible que se produzcan inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la costa del Golfo y en las zonas del interior adyacentes", agregó.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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