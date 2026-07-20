Lluvias e inundaciones intensas: Dónde se formará la tormenta tropical Bertha en EE. UU. y qué zonas serán afectadas

Las autoridades de Estados Unidos informaron que este 20 de julio podría formarse una nueva tormenta tropical en el golfo de México, frente a las costas de Florida, que generaría intensas lluvias e inundaciones en varias áreas del país.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), las lluvias e inundaciones derivadas de esta tormenta, denominada Bertha, se sentirán con mayor intensidad durante los próximos días en el sureste de Estados Unidos.

"Se espera que la depresión se fortalezca gradualmente y pueda traer condiciones de tormenta tropical a partes de la costa del Golfo, desde el Panhandle (la parte continental) de Florida hacia el oeste, hasta el sureste de Luisiana, comenzando a finales de esta noche y durante el martes", señaló el NHC en un reciente boletín informativo.

El NHC también informó que la tormenta tropical Bertha es la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes, que comenzó el pasado 1 de junio en el Atlántico.

Según el NHC, la tormenta tropical Bertha se formará frente a las costas de Florida y podría avanzar en paralelo a la costa sur de Estados Unidos hasta tocar tierra en Luisiana el próximo 22 de julio.

A tropical depression is expected to strengthen into Tropical Storm Bertha today, with a threat of heavy rain along the Gulf Coast from the Florida Panhandle to Louisiana and Texas. Dr. Greg Postel has the latest update: pic.twitter.com/PvJFQG9nwb — The Weather Channel (@weatherchannel) July 20, 2026

Durante su trayectoria, Bertha dejará intensas lluvias desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas. También afectará el sur de Alabama, Misisipi y Luisiana.

🌀 NEW PERSPECTIVE: Satellite footage shows Tropical Depression Two swirling over the Eastern Gulf, where the storm is expected to develop into Bertha. pic.twitter.com/QOy97n3YXf — FOX Weather (@foxweather) July 20, 2026

El NHC emitió un aviso por marejada ciclónica para las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana, y llamó a las autoridades de esos estados a monitorear el avance de la tormenta, por si fuera necesario emitir vigilancias adicionales.

BREAKING: Tropical Depression Two has officially organized off the west coast of Florida, prompting a tropical storm watch for a significant portion of the Florida Panhandle. The system is expected to intensify into Tropical Storm Bertha by Monday, bringing threats of heavy rain… pic.twitter.com/T44vGZ2vd5 — The Weather Channel (@weatherchannel) July 19, 2026

"Es posible que se produzcan inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la costa del Golfo y en las zonas del interior adyacentes", agregó.

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