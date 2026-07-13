Canícula podría prolongarse hasta agosto; autoridades llaman a reducir riesgos por altas temperaturas y menor lluvia

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reforzó el llamado a la prevención ante el inicio de la canícula, un período en el que se prevén temperaturas elevadas y una disminución temporal de las lluvias en distintas regiones del país.

La institución indicó que las condiciones asociadas a este fenómeno pueden generar impactos en la salud de la población, la disponibilidad de agua y sectores productivos como la agricultura, por lo que recomendó adoptar medidas para reducir los efectos durante las próximas semanas.

De acuerdo con la perspectiva climática presentada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en junio, la canícula de 2026 se presentaría entre julio y agosto, aunque su duración e intensidad variarán según la región.

El pronóstico establece que en el Occidente, altiplano central, región del Pacífico y valles de Oriente el período de disminución de lluvias se registraría durante la primera quincena de julio y podría extenderse hasta la primera quincena de agosto.

Mientras que en la Franja Transversal del Norte, el inicio se prevé para la segunda quincena de julio, con una posible duración hasta la segunda quincena de agosto.

El Insivumeh explicó que la canícula se caracteriza por una reducción temporal de las precipitaciones dentro de la época lluviosa, acompañada de un incremento de las temperaturas y menor velocidad del viento. Sin embargo, aclaró que este período no representa ausencia total de lluvias, ya que pueden registrarse precipitaciones aisladas debido al paso de ondas del este u otros sistemas atmosféricos.

Piden tomar medidas preventivas

Ante las condiciones previstas, la Conred recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y protector solar, además de prestar especial atención a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

También llamó a realizar un uso responsable del agua, mantener reservas para consumo sin acaparar el recurso y atender las recomendaciones de las autoridades de salud y agricultura.

El Maga recomienda aplicar riegos complementarios y utilizar mulch para conservar la humedad del suelo ante la reducción de lluvias. (Foto Prensa Libre: Maga)

Agricultura, uno de los sectores vulnerables

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha advertido que una canícula prolongada puede aumentar el riesgo de estrés hídrico en los cultivos, principalmente en granos básicos como maíz y frijol, debido a la menor disponibilidad de humedad en el suelo.

Según estimaciones de la cartera agrícola, una reducción prolongada de las lluvias podría afectar alrededor de 377 mil 578 hectáreas de cultivos, con una mayor exposición para áreas productoras de maíz y frijol, alimentos esenciales para la población guatemalteca.

El MAGA también ha señalado posibles impactos en pastos destinados a la alimentación del ganado y en otros cultivos comerciales, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad climática como el Corredor Seco.

Condiciones climáticas

Aunque la canícula es un fenómeno estacional propio de la región centroamericana, los organismos científicos mantienen bajo monitoreo las condiciones oceánicas y atmosféricas que pueden influir en el comportamiento del clima durante el segundo semestre del año.

Entre los factores analizados se encuentra la evolución del fenómeno de El Niño, un patrón climático asociado al calentamiento del océano Pacífico tropical que puede modificar los regímenes de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo.

El International Research Institute for Climate and Society (IRI) estima una alta probabilidad de permanencia de El Niño durante los trimestres de junio a noviembre de 2026, con más de 97% de probabilidad de continuidad hacia inicios de 2027.

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