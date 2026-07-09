Maga no comprará fertilizantes en el 2027 y destinará Q100 millones para insumos agrícolas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) no incluirá en el presupuesto del 2027 la compra de fertilizantes, pero sí proyecta incluir un fondo de Q100 millones para insumos agrícolas destinados a sistemas productivos. La propuesta es que el agricultor decida qué tipo de abono o algún otro producto utiliza para mejorar sus cultivos.

Durante una citación este 8 de julio con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso, el viceministro de Desarrollo Económico Rural (Vider), José Antonio López Leonardo, descartó la adquisición de fertilizantes, lo que fue cuestionado por diputados, al considerar que se afectará la productividad en el campo.

De acuerdo con la previsión, el 2027 sería el segundo año en que el Maga dejaría sin fertilizante a los campesinos, pues en el presupuesto del 2026 tampoco se incluyeron fondos para ese propósito. Lo que sí se previó fueron Q120 millones para la dotación de insumos agrícolas, monto que disminuyó porque cerca del 30% se canalizó para financiar el subsidio por el alza de los combustibles.

La apuesta del ministerio está en la producción de bioinsumos y la implementación de biofábricas, que no vienen a competir con el abono químico, pero que permitirán mejorar la estructura de los suelos, indicó el viceministro.

“Ustedes tienen planes, está bien para ir a futuro y salir de esa dependencia del fertilizante normal, pero el hambre es hoy. Es necesario que incluyan la compra en el presupuesto del 2027; si no, la Comisión de Agricultura lo hará. Cuando se apruebe el Presupuesto de la Nación como ley, no será una sugerencia sino una orden del Congreso”, sentenció el diputado César Fión.

Agregó que los bioinsumos son una estrategia a mediano y largo plazo, pero actualmente los agricultores requieren el abono químico para mejorar la productividad y, al no contar con él, la inseguridad alimentaria es una amenaza latente.

“Estamos llegando al 40% de maíz blanco de consumo humano de producción extranjera, y debiéramos estar produciendo nuestro grano. Deberíamos perseguir que, por lo menos en el caso del maíz y frijol, no dependamos de la importación, y allí es fundamental el fertilizante en el territorio”, dijo Fión.

Menor disponibilidad

En la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca también se indicó que el conflicto en el estrecho de Ormuz ha perjudicado la disponibilidad de fertilizantes y ha incrementado el precio de productos como la urea. Sin embargo, el Ejecutivo no ha atendido la crisis.

Al respecto, López dijo que la problemática en el Medio Oriente ha afectado, incluso, las donaciones de fertilizantes al país, y las fórmulas que han ingresado no son comerciales. El riesgo de no disponer del insumo persiste para el 2027.

“El análisis de riesgo nos lleva a decir: dotémonos de un cupón, por decirlo así, de insumos agrícolas, donde el agricultor pueda adquirir fertilizantes si así lo desea”, indicó el viceministro.

Para apoyar a los agricultores frente al riesgo de una canícula prolongada por la transición al fenómeno El Niño, el Maga también trabaja en la implementación del sistema keyline (línea clave) para la conservación de la humedad durante los períodos de lluvia efectiva y para preparar los suelos con el fin de retenerla. El proceso en los distintos territorios se extiende hasta noviembre.

También se hará entrega de semillas a los campesinos, para lo cual el ministerio tiene un presupuesto de Q13.4 millones.