Tormenta tropical Bertha en vivo: fenómeno se intensifica y esta es su trayectoria en EE. UU.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este 21 de julio que la tormenta tropical Bertha se ha intensificado y amenaza con provocar inundaciones en la costa norte del golfo de México.

En su boletín más reciente, el NHC detalló que la tormenta, debido a las intensas lluvias y los vientos que la acompañan, pone en riesgo esa zona por la formación de una marejada ciclónica.

La entidad también emitió alertas de inundación para partes del sureste de Luisiana y Misisipi.

Asimismo, emitió una advertencia de tormenta tropical desde la frontera entre Florida y Alabama hacia el este, hasta los límites de los condados de Bay y Gulf.

El NHC afirmó que Bertha presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste de EE. UU. a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Además, el Centro detalló que las condiciones de tormenta tropical de Bertha empezarán a sentirse con mayor intensidad durante la tarde de este martes y el miércoles a lo largo de la costa norte del golfo de México.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes del Atlántico.

Las autoridades indicaron que, debido a otros factores, como el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, este año se prevé la formación de nueve huracanes.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia

