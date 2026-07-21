Tormenta tropical Bertha en vivo: fenómeno se intensifica y esta es su trayectoria en EE. UU.

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Tormenta tropical Bertha en vivo: fenómeno se intensifica y esta es su trayectoria en EE. UU.

El NHC de EE. UU. informó que la tormenta tropical Bertha se ha intensificado y amenaza con inundaciones en la zona norte del Golfo de México.

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La tormenta Bertha amenaza con marejada ciclónica la costa norte del golfo de México

Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que muestra la localización de la tormenta tropical Bertha. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este 21 de julio que la tormenta tropical Bertha se ha intensificado y amenaza con provocar inundaciones en la costa norte del golfo de México.

En su boletín más reciente, el NHC detalló que la tormenta, debido a las intensas lluvias y los vientos que la acompañan, pone en riesgo esa zona por la formación de una marejada ciclónica.

La entidad también emitió alertas de inundación para partes del sureste de Luisiana y Misisipi.

Asimismo, emitió una advertencia de tormenta tropical desde la frontera entre Florida y Alabama hacia el este, hasta los límites de los condados de Bay y Gulf.

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El NHC afirmó que Bertha presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste de EE. UU. a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Además, el Centro detalló que las condiciones de tormenta tropical de Bertha empezarán a sentirse con mayor intensidad durante la tarde de este martes y el miércoles a lo largo de la costa norte del golfo de México.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes del Atlántico.

Las autoridades indicaron que, debido a otros factores, como el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, este año se prevé la formación de nueve huracanes.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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