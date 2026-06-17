Trayectoria de la tormenta Arthur: así avanza el primer ciclón del Atlántico que amenaza la costa sur de EE. UU.

La tormenta tropical Arthur, el primer ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico del 2026, amenaza este miércoles la costa sur de Estados Unidos, principalmente Texas y Luisiana, con lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones repentinas potencialmente mortales, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El sistema se formó en el Golfo de México y se ubicaba cerca de la costa de Texas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h. Sus vientos de fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 280 kilómetros desde el centro, según el boletín más reciente del NHC.

Arthur mantiene avisos de tormenta tropical entre Sargent, Texas, y Morgan City, Luisiana. Aunque se prevé que se debilite al avanzar tierra adentro, sus lluvias podrían extender la amenaza de inundaciones hacia Luisiana, Misisipi, Alabama, el noroeste de Florida y Georgia.

Estados bajo amenaza por Arthur

Las zonas con mayor riesgo son Texas y Luisiana, donde se esperan lluvias intensas, inundaciones costeras, vientos fuertes y oleaje peligroso. También hay vigilancia por posibles inundaciones repentinas en Misisipi, Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida.

El NHC advirtió que las lluvias podrían acumular entre 12.5 y 25 centímetros, con máximos aislados de hasta 50 centímetros. En algunas áreas, las tasas de lluvia podrían alcanzar entre 5 y 10 centímetros por hora, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones rápidas y bloqueos en carreteras.

Oleaje, marejada y posibles tornados

Además de las lluvias, Arthur genera marejadas, corrientes de resaca y oleaje peligroso en la costa noroeste del Golfo de México. Las autoridades también mantienen vigilancia por posibles tornados aislados en zonas costeras y áreas bajo influencia del sistema.

Tropical Storm Arthur has formed in the Gulf, with system expected to produce rainfall totals of 5 to 10 inches, and up to 20 inches in some areas. @Ginger_Zee reports and has the forecast as millions are on alert for tornadoes set to slam the Midwest. https://t.co/twwm8rTXHC pic.twitter.com/tYS5dGl0aM — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 18, 2026

En sectores entre Port Bolivar, Texas, y Morgan City, Luisiana, se prevén inundaciones costeras moderadas que podrían afectar carreteras, zonas bajas y comunidades cercanas al litoral.

La formación de la tormenta tropical Arthur marca el inicio de la temporada de ciclones con nombre en el Atlántico. El fenómeno mantiene activas alertas por inundaciones en Texas y otras regiones del sur de Estados Unidos. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CARLOS RAMIREZ).

Arthur se formó cuando partes de Texas ya registraban fuertes lluvias e inundaciones. En el condado de Montgomery, cerca de Houston, un adolescente de 15 años murió tras caer en un estanque de retención mientras jugaba cerca de una zona en construcción, según autoridades locales.

#Aviso#CiclonesTropicales2026



Se ha formado la tormenta tropical #Arthur a partir del potencial ciclón tropical Uno. Se ubica frente a las costas de Texas, Estados Unidos.



No representa riesgo para Yucatán. pic.twitter.com/9io88aalWW — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) June 17, 2026

En Misisipi, la ciudad de Picayune declaró estado de emergencia después de lluvias intensas que dejaron casi 18 centímetros de agua en seis horas. Las autoridades distribuyeron sacos de arena y pusieron en alerta a los servicios de emergencia.

Primera tormenta del Atlántico en el 2026

Arthur es la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre. La NOAA previó para este año hasta 14 tormentas con nombre y seis huracanes en el Atlántico.

The first named storm of the 2026 Atlantic hurricane season has developed.

What is now #TropicalStormArthur can be seen in the most recent imagery from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) satellite this morning.



For the latest forecasts and advisories on #Arthur, please visit… https://t.co/NmfUfaAPyx pic.twitter.com/hdDrvK99QV — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 17, 2026

Las autoridades pidieron a residentes y turistas en zonas bajo aviso mantenerse atentos a los boletines oficiales, evitar áreas inundadas, no cruzar carreteras cubiertas por agua y seguir las instrucciones de emergencia locales.

Trayectoria de Arthur en vivo