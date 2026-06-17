Trayectoria de la tormenta Arthur: así avanza el primer ciclón del Atlántico que amenaza la costa sur de EE. UU.

Internacional

Trayectoria de la tormenta Arthur: así avanza el primer ciclón del Atlántico que amenaza la costa sur de EE. UU.

La tormenta tropical Arthur amenaza la costa sur de Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones repentinas, marejada ciclónica, oleaje peligroso y posibles tornados aislados.

|

time-clock

Foto de referencia. Autoridades estadounidenses siguen el avance de la tormenta Arthur que podría causar inundaciones en la costa sur. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Autoridades estadounidenses siguen el avance de la tormenta Arthur que podría causar inundaciones en la costa sur. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La tormenta tropical Arthur, el primer ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico del 2026, amenaza este miércoles la costa sur de Estados Unidos, principalmente Texas y Luisiana, con lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones repentinas potencialmente mortales, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El sistema se formó en el Golfo de México y se ubicaba cerca de la costa de Texas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h. Sus vientos de fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 280 kilómetros desde el centro, según el boletín más reciente del NHC.

Arthur mantiene avisos de tormenta tropical entre Sargent, Texas, y Morgan City, Luisiana. Aunque se prevé que se debilite al avanzar tierra adentro, sus lluvias podrían extender la amenaza de inundaciones hacia Luisiana, Misisipi, Alabama, el noroeste de Florida y Georgia.

Estados bajo amenaza por Arthur

Las zonas con mayor riesgo son Texas y Luisiana, donde se esperan lluvias intensas, inundaciones costeras, vientos fuertes y oleaje peligroso. También hay vigilancia por posibles inundaciones repentinas en Misisipi, Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida.

LECTURAS RELACIONADAS

tormenta tropical Arthur Estados Unidos inundaciones Texas océano Atlántico

Tormenta tropical Arthur amenaza con inundaciones peligrosas en Texas y otros estados de EE. UU.

chevron-right
Alerta de tornado en Estados Unidos

Tormentas y alertas de tornados: Cómo afectará a EE. UU. la llegada de un fuerte frente frío

chevron-right

El NHC advirtió que las lluvias podrían acumular entre 12.5 y 25 centímetros, con máximos aislados de hasta 50 centímetros. En algunas áreas, las tasas de lluvia podrían alcanzar entre 5 y 10 centímetros por hora, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones rápidas y bloqueos en carreteras.

Oleaje, marejada y posibles tornados

Además de las lluvias, Arthur genera marejadas, corrientes de resaca y oleaje peligroso en la costa noroeste del Golfo de México. Las autoridades también mantienen vigilancia por posibles tornados aislados en zonas costeras y áreas bajo influencia del sistema.

En sectores entre Port Bolivar, Texas, y Morgan City, Luisiana, se prevén inundaciones costeras moderadas que podrían afectar carreteras, zonas bajas y comunidades cercanas al litoral.

tormenta tropical Arthur Estados Unidos inundaciones Texas océano Atlántico
La formación de la tormenta tropical Arthur marca el inicio de la temporada de ciclones con nombre en el Atlántico. El fenómeno mantiene activas alertas por inundaciones en Texas y otras regiones del sur de Estados Unidos. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CARLOS RAMIREZ).

Arthur se formó cuando partes de Texas ya registraban fuertes lluvias e inundaciones. En el condado de Montgomery, cerca de Houston, un adolescente de 15 años murió tras caer en un estanque de retención mientras jugaba cerca de una zona en construcción, según autoridades locales.

En Misisipi, la ciudad de Picayune declaró estado de emergencia después de lluvias intensas que dejaron casi 18 centímetros de agua en seis horas. Las autoridades distribuyeron sacos de arena y pusieron en alerta a los servicios de emergencia.

Primera tormenta del Atlántico en el 2026

Arthur es la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre. La NOAA previó para este año hasta 14 tormentas con nombre y seis huracanes en el Atlántico.

Las autoridades pidieron a residentes y turistas en zonas bajo aviso mantenerse atentos a los boletines oficiales, evitar áreas inundadas, no cruzar carreteras cubiertas por agua y seguir las instrucciones de emergencia locales.

Trayectoria de Arthur en vivo

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Clima en Estados Unidos Clima y fenómenos naturales Tormenta Arthur  
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM