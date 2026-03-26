Tormentas y alertas de tornados: Cómo afectará a EE. UU. la llegada de un fuerte frente frío

Este 26 de marzo, las autoridades estadounidenses informaron sobre las condiciones climáticas que iniciarán este jueves, en las que predominará un fuerte frente frío que podría generar tornados en algunos lugares.

De acuerdo con el boletín informativo del Servicio de Meteorología Nacional de Estados Unidos (NWS), un fuerte frente frío estará presente en el centro y este de EE. UU.

"Este frente frío traerá consigo tormentas eléctricas dispersas, de fuertes a severas, en los valles del Misisipi Medio y del Ohio esta tarde y noche del jueves", señaló el NWS.

Estas tormentas eléctricas representarán un peligro, ya que tendrán vientos dañinos, con velocidades de 110 kilómetros por hora, granizo de gran tamaño y algunos tornados fuertes.

Medios estadounidenses, como CBS, detallaron que los tornados podrían presentarse en la mayor parte de Pittsburgh, además de los condados de Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Lawrence, Mercer, Washington y Westmoreland.

The NWS Storm Prediction Center has issued a Tornado Watch until 11:00 p.m. pic.twitter.com/KjeS1edY09 — Bryan Still (@BryanStillWX) March 26, 2026

Otras alertas emitidas por las autoridades estadounidenses son para Pensilvania, así como Ohio y Virginia Occidental, según CBS.

En el área de Pittsburgh se espera que las tormentas lleguen durante la noche de este jueves.

Tornado Warning continues for Elwood IN, Alexandria IN and Frankton IN until 7:45 PM EDT pic.twitter.com/aCGMrWhdkT — NWS Tornado (@NWStornado) March 26, 2026

Por otro lado, en el área este de EE. UU. podrían aumentar aún más las temperaturas en los próximos días, sobre todo en las Grandes Llanuras orientales y el Medio Oeste.

"Se esperan las mayores anomalías de temperatura desde las Grandes Llanuras centrales y meridionales hasta Illinois e Indiana, donde se pronostican temperaturas máximas de entre 25 y 35 grados por encima del promedio", señala el NWS.