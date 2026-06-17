Tormenta tropical Arthur amenaza con inundaciones peligrosas en Texas y otros estados de EE. UU.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que el potencial ciclón Uno se convirtió en la tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada de ciclones del 2026 en el océano Atlántico.

Además, activó alertas por posibles inundaciones que podrían poner en riesgo la vida de personas en la costa de Texas.

Arthur se localizó cerca de Tamaulipas, México, y de Puerto O’Connor, Texas, Estados Unidos. También se reportan vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y un desplazamiento de 15 kilómetros por hora.

Según el NHC, es probable que Arthur produzca inundaciones peligrosas hasta el 19 de junio en zonas de Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, Florida y Texas.

Las fuertes lluvias podrían prolongar la amenaza de inundaciones hasta el 20 y 21 de junio.

“Se espera que la tormenta tropical Arthur produzca precipitaciones de cinco a 10 pulgadas, con totales aislados más altos cercanos a las 20 pulgadas, hasta la madrugada del viernes desde la costa central y superior de Texas hacia el este-noreste hasta las partes sur y central de Luisiana, Misisipi y Alabama, junto con las partes occidentales de Georgia y Florida”.

Jun 17 10AM CDT: First Tropical Storm of the season forms in the Atlantic Basin. Here are the Key Messages for Tropical Storm #Arthur. For the latest information visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/tyNck2K7ka — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2026

Además, se prevén vientos fuertes en Texas y Luisiana. De acuerdo con la proyección de su trayectoria, Arthur tocará tierra en Estados Unidos y posteriormente se degradará a depresión tropical.

La temporada de huracanes del 2026 se prevé con menor impacto que la del 2025.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México pronostica que en el Atlántico podrían formarse entre 11 y 15 ciclones este año, de los cuales uno o dos alcanzarían las categorías 3, 4 o 5 de huracán.

Hasta la fecha, en el océano Pacífico se han formado tres tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina. Esta última afectó a Centroamérica, incluida Guatemala.