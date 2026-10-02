Ruptura interna en Cabal obliga a buscar nuevos rostros

Cuatro años después de su constitución oficial, el partido político Cabal debe renovarse con miras al próximo evento electoral. Según analistas, la salida de Roberto Arzú es estratégica y síntoma de que la agrupación persigue una nueva imagen.



En lo interno, Cabal sigue siendo controlado por Luis Aguirre, el congresista que dirige el partido desde antes de la salida de Edmond Mulet, el fundador y presidenciable por este grupo político en el 2023.



Cabal consiguió en los últimos comicios llevar a 18 diputados al Legislativo, entre ellos, a Julio Héctor Estrada, quien el miércoles último solicitó una licencia para retirarse de las actividades legislativas por 45 días, con el argumento de padecer quebrantos de salud.



Aguirre, junto a Julio Héctor Estrada, son por ahora las figuras más fuertes de la agrupación y con control político en el Congreso.



Pero el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Cabal todavía no se cierra a la posibilidad de invitar a alguien externo a que se sume al proyecto como presidenciable. De momento, nada está confirmado y, aunque para esta nota se solicitó una entrevista con Aguirre, este respondió que no atendería a este medio porque no está de acuerdo con las publicaciones.



Se buscó también a Roberto Arzú para conocer la versión sobre su salida, pero también declinó hablar para este artículo. Dijo que la próxima semana ofrecerá una conferencia de prensa y explicará los motivos de su salida y su futuro político.



📢 COMUNICADO OFICIAL



El partido político CABAL informa que, de común acuerdo, Roberto Arzú García-Granados concluye su participación al frente de la Secretaría de Formación y Capacitación Política. pic.twitter.com/hDrSFDnCc9 — Bancada CABAL (@Bancadacabal__) September 30, 2026

La bisagra



En cuatro años, Cabal ha tenido picos de atención mediática que van desde señalamientos contra algunos de sus líderes por supuestos vínculos con el narcotráfico, hasta efusivas citaciones en donde se encara y recrimina de manera frontal a funcionarios.



Además, durante los últimos tres años, la agrupación ha presidido la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, a través de Julio Héctor Estrada, lo cual ha permitido encabezar y dirigir las discusiones que han dictaminado cada plan de gastos solicitado por el gobierno de Arévalo, los cuales también se han aprobado con los votos de esa bancada.



Durante estos tres años, Cabal se ha constituido como un bloque bisagra, que en momentos puntuales ha apoyado al oficialismo en decisiones determinantes como la integración de las juntas directivas o la Ley de Competencia. Por su parte, también ha conseguido apoyo para aprobar la Ley de Integración del Sector Primario y Agropecuaria, conocida como la “ley ganadera” y señalada por algunos críticos de favorecer el blanqueo de capitales.



Asimismo, Cabal ha sido determinante en la actual legislatura para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la integración de la Corte de Constitucionalidad.



Al ser una bancada bisagra, Cabal también ha negado sus votos y evitado el avance de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, por ejemplo.



Roberto Arzú buscó se candidato en 2023 con el partido Podemos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Un paso atrás



La llegada de Arzú oficialmente al partido ocurrió hace un año, y desde entonces se le perfiló como su presidenciable. En fotografías, presumía de su amistad con Aguirre, y con la secretaría de Formación Política comenzó a recorrer bajo la bandera de ese partido.



“Cabal reconoce y agradece —a Álvaro Arzú— su participación durante esta etapa y le desea éxitos en sus actividades y proyectos futuros”, cita un comunicado de Cabal, publicado a las 22.08 horas del pasado miércoles.



Horas antes, el CEN había decidido separar a Arzú de la agrupación, se lo comunicaron y no se opuso, según confirmó una fuente del partido a este medio.



La salida de Arzú responde a la necesidad del partido de apartarse de un personaje que en la última década acumula 17 denuncias, incluidos cargos por lavado de dinero.



“Hay que verlo como una forma de disminuir factores de riesgo y por eso decidieron marcar distancia, sacrifican esa candidatura, se salva el señor Aguirre y su grupo, y buscaría salvar —si es que tienen— algo de reputación”, opinó Renzo Rosal sobre la separación de Arzú.



Dentro del partido se menciona que el CEN no descarta que para la presidencia compita Estrada, incluso Aguirre. Sin embargo, algunas reuniones de la tarde de ayer y hoy podrían decidir el rumbo del partido, que sí está preparado para competir en las elecciones que se convocarán en enero próximo.



Sobre Aguirre, en el partido lo ven como un diputado con fuerza y liderazgo, a pesar de ejercer su primera legislatura. En el caso de Estrada, su perfil es más “atractivo” porque tiene trayectoria política y fue ministro de Finanzas en el gobierno de Jimmy Morales. Otros valoran que, en círculos empresariales, Estrada también tiene espacios y buena reputación.



Ambos legisladores tienen el respaldo de las bases de Cabal, pero el CEN todavía mantiene la discusión si alguien externo podría ocupar el espacio que deja Roberto Arzú.



Julio Héctor Estrada y Luis Aguirre, junto a otros diputados de Cabal, en una reunión en el Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Ruptura justificada



Al analizar la situación del partido a partir de sus figuras en la bancada legislativa, Rosal señaló que el futuro de Cabal es incierto y el ser una fuerza dominante en el Congreso en este momento no le garantiza su sobrevivencia ni lo hace inmune al desgaste. De aquí la necesidad de alejarse de Arzú.



“Habrá que ver si estas acciones son suficientes para los fiscales de Estados Unidos; esto estará por verse. También se debe ver si otros partidos que se habla que tienen vínculos con el narcotráfico harán algo parecido”, explicó Rosal.



Por su parte, Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), consideró que la situación actual del partido no es favorecedora para la bancada.



“En los últimos días y semanas, se ha especulado sobre si Roberto Arzú mantiene visa de los Estados Unidos, señalamientos iguales con el señor Luis Aguirre; por eso, hay muchos factores que podrían motivar a una ruptura”, afirmó.



Para Hidalgo, es necesario que el partido mejore sus canales de comunicación, pues existen dudas y temas que no son aclarados de la manera en que se comunicó la salida “y casi expulsión” de Arzú.