Narcopolítica en Guatemala: MP investiga vínculos del narcotráfico con el Estado y la actividad electoral

El Ministerio Público (MP) investiga la posible penetración del narcotráfico en instituciones del Estado, como parte de pesquisas relacionadas con la narcopolítica.

Gabriel García Luna, fiscal general y jefe del MP, explicó que las investigaciones se encaminan a establecer el alcance de esas estructuras dentro del Estado y evitar que continúen su avance.

“Y entonces, las investigaciones van para ver a quiénes benefician, de qué forma se han incrustado en aparatos del Estado o en órganos del Estado y evitar que continúe ese avance dentro del Estado”, comentó García Luna.

Agregó que han detectado que candidatos a cargos de elección popular han recibido dinero de pandillas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.



"Existen grupos de narcotráfico y ahora incluso de las padillas que tienen bastantes intereses económicos y que algunos candidatos, lamentablemente, caen en la tentación y aceptan ese dinero", afirmó el fiscal general del MP.

"Al aceptar ese dinero, adquieren compromisos el funcionario que pueda salir electo. Y esa dinámica de lavado de dinero, que se utiliza a través de la corrupción, que cada uno de los proyectos o cada servicio que presta el Estado, de cierta forma, lo utiliza", dijo García Luna.

Raúl López Lamadrid, coordinador nacional del MP, señaló que las instituciones guatemaltecas tienen capacidades para enfrentar el fenómeno de la narcopolítica y destacó la cooperación que mantienen con otros países, principalmente con Estados Unidos.

“Respecto al tema de la narcopolítica, creo que debemos partir de un principio fundamental: ninguna estructura criminal supera las capacidades del lugar donde está, principalmente cuando el Estado de Guatemala, como el Ministerio Público, tiene tantos aliados institucionales, como el Ministerio de Gobernación, por mencionar algunos”, indicó López Lamadrid.

El coordinador nacional del MP agregó que existe cooperación con países vecinos y que se han discutido con Estados Unidos las prioridades para combatir las estructuras vinculadas con el narcotráfico.

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“En ese sentido, hemos estado en discusiones para ver cuáles son las prioridades que ambos países tienen, porque los intereses de ambos países convienen y tenemos una meta en común”, indicó.

García Luna también señaló que el narcotráfico tiene presencia en distintas áreas de Guatemala, principalmente en zonas fronterizas, aunque sostuvo que el fenómeno se ha extendido prácticamente a todo el territorio nacional.

“El mapa del narcotráfico, en principio, le diría que lo más cargado son todas las zonas fronterizas y departamentos fronterizos”, afirmó.

El fiscal agregó que la forma de operar de estas organizaciones ha cambiado y que las estructuras ya no responden únicamente al modelo tradicional de fincas con pistas de aterrizaje.

“El cartel tradicional de una finca con una pista de aterrizaje ya no es de estructura normal. No solo en Guatemala, sino en los demás países. Ahora tenemos carteles que operan en las ciudades, en cada departamento”, aseguró.

Narcopolíticos en la mira de EE. UU. y Guatemala

La narcopolítica ya había sido señalada por el MP como uno de los riesgos que requieren atención de cara a las elecciones generales del 2027. El 22 de septiembre último, durante una reunión en Guatemala con fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, García Luna advirtió sobre la posible relación entre estructuras criminales, recursos ilícitos y actividades políticas o electorales.

La reunión también abordó la persecución de narcotraficantes, sus aliados y quienes les proporcionen protección. Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dijo entonces que la cooperación con el MP también busca perseguir a quienes faciliten protección a esas estructuras, incluidos narcopolíticos.

Los Caradura y la alianza con el Barrio 18

Otro de los aspectos identificados por el MP es la relación entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Barrio 18. De acuerdo la institución, una de esas organizaciones es con Los Caradura.

García Luna explicó que las investigaciones han permitido identificar la vinculación de narcotraficantes con esa pandilla.

“Esto, aunado a un incremento de los terroristas de las pandillas, especialmente del Barrio 18 y la MS, ha hecho que el narcotráfico se haya unido, al menos identificado, con una de las pandillas del Barrio 18”, afirmó.

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Según García Luna, estas estructuras tienen presencia en áreas urbanas y estarían relacionadas con otros hechos delictivos.

“Y que son realmente, en un gran porcentaje, los autores de crímenes, de asesinatos, de extorsiones, de todo tipo de delincuencia”, manifestó.