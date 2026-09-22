“Los narcopolíticos y narcotraficantes deberían estar preocupados y nerviosos”, señala la Embajada de EE. UU. en Guatemala

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“Los narcopolíticos y narcotraficantes deberían estar preocupados y nerviosos”, señala la Embajada de EE. UU. en Guatemala

Fiscales de nueve distritos de Estados Unidos visitaron Guatemala para reforzar la cooperación contra el narcotráfico, el crimen organizado y la narcopolítica.

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Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos , durante la reunión sobre cooperación contra el crimen transnacional. (Foto Prensa Libre: Erick Avila

Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, participa en la reunión con fiscales de nueve distritos federales estadounidenses y autoridades guatemaltecas para fortalecer la cooperación contra el crimen transnacional. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Los políticos vinculados con el narcotráfico están entre los objetivos que Estados Unidos busca perseguir en el marco de su estrategia contra el crimen transnacional, según informó la Embajada estadounidense en Guatemala, durante una visita  de funcionarios del Departamento de Justicia.

La delegación está integrada por cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, quienes visitaron Guatemala para fortalecer la cooperación en casos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, trata y tráfico de personas y otras actividades del crimen organizado.

Xavier Billingsley, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de EE. UU., dijo a Prensa Libre que los narcopolíticos y narcotraficantes deberían estar preocupados por las acciones que impulsa Estados Unidos contra esas estructuras.

"Los narcopolíticos, los narcotraficantes y toda la gente que trabaja en esta actividad ilícita deberían estar preocupados y nerviosos porque estamos intentando destruir esta red de actividad ilícita en este mundo", comentó Billingsley.

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Fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos se reunieron en Guatemala con autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación para fortalecer la cooperación contra estructuras criminales transnacionales, el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, de las extradiciones y la persecución de quienes faciliten protección a esas organizaciones, incluidos narcopolíticos. La visita, calificada de inédita por las autoridades estadounidenses, reunió a fiscales de Nueva York, Florida, California, Arizona, Nuevo México y cuatro distritos de Texas. Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dijo que es la primera vez que una delegación de fiscales de nueve distritos federales visita Guatemala y aseguró que nunca antes tantos funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia habían estado al mismo tiempo en la región. Los fiscales que hoy nos acompañan están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos. El mensaje es claro no hay refugio para quienes lucran con el narcotráfico, las extorsiones, el lavado de activos, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales, sin importar el cargo que ocupan, dijo Andrews. El diplomático agregó que el año pasado se alcanzó un récord de 34 extradiciones entre Guatemala y Estados Unidos y aseguró que este año la cifra está cerca de ser superada. MP pone atención en elecciones del 2027 Gabriel García Luna, fiscal general del MP, vinculó el fortalecimiento de las capacidades contra el crimen organizado con los riesgos que, según expuso, deben ser atendidos antes de las elecciones generales del 2027. Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027 la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales, dijo el jefe del MP. García Luna añadió que el combate a la narcopolítica deberá apoyarse en investigación especializada, análisis financiero y patrimonial e intercambio de información para establecer el origen, movimiento y destino de recursos ilícitos. En el marco de las elecciones generales del 2027 debemos contar con mejores capacidades para identificar posibles vínculos entre estructuras criminales, recursos de procedencia ilícita y actividades políticas o electorales cuando existan elementos que puedan constituir delito, expresó. Según el fiscal general, el MP fortalecerá las capacidades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales, entre otras. También sostuvo que esas investigaciones no deben utilizarse para intervenir en la competencia política. Nuestra función no consiste en intervenir en la competencia política, ni en determinar quién debe participar en ella. Nuestra responsabilidad es investigar conforme a la ley aquellos hechos que puedan constituir delito y ejercer persecución penal cuando corresponda, afirmó García Luna. El dinero detrás de las estructuras Durante el encuentro, uno de los fiscales estadounidenses señaló que la estrategia no se limitará a detener a quienes transportan drogas, sino que buscará alcanzar a las organizaciones que operan detrás de ellos y seguir sus recursos financieros. “Y les pediría que sigan nuestros resultados, tanto para los Estados Unidos como para Guatemala, durante los próximos 17 meses y en el futuro, para ver lo que podemos acompañar juntos como compañeros, comentó. Villeda destaca combate a finanzas criminales Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló que Guatemala y Estados Unidos comparten objetivos en el combate de estructuras criminales y destacó la persecución de las finanzas que permiten su funcionamiento. Lucha contra las pandillas terroristas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas y, asimismo, una lucha directa contra las finanzas criminales que sostienen a estas organizaciones, comentó. Villeda dijo que las reuniones con los funcionarios estadounidenses incluyen coordinación de casos, intercambio de información, extradiciones y mecanismos de asistencia jurídica. El ministro añadió que el trabajo conjunto entre ambos países antecede a la llegada de los fiscales federales. Según Villeda, Estados Unidos ha apoyado durante años el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas de seguridad y justicia mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de información y desarrollo de unidades especializadas. El ministro afirmó que Gobernación buscará fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el intercambio de información y profundizar la cooperación operativa con el MP y las autoridades estadounidenses. Estados Unidos puede contar con Guatemala como un socio serio, comprometido y sobre todo confiable, comentó. Cooperación más allá de las fronteras Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que su trabajo incluye la cooperación internacional para obtener evidencia en otros países, llevar a fugitivos ante la justicia y fortalecer las alianzas con autoridades extranjeras. Skaret señaló que la cooperación con Guatemala tiene cuatro prioridades acciones contra organizaciones terroristas, casos de tráfico de personas, avances en extradiciones y coordinación con el equipo del Departamento de Justicia en Guatemala. Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha, declaró Skaret. Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen, añadió. Casos y operaciones conjuntas Víctor Pablo White, fiscal federal del Distrito Sur de California, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero operan más allá de las fronteras y destacó la cooperación de Guatemala para desmantelar operaciones de carteles que trafican cocaína hacia Estados Unidos, como Los Huistas. Justin Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, expuso como ejemplo de esa cooperación un caso ocurrido en San Antonio, Texas, en junio del 2022, en el que migrantes murieron dentro de un tráiler. Según Simmons, entre las víctimas hubo 21 guatemaltecos y la colaboración con fiscales de Guatemala permitió llevar ante la justicia estadounidense a integrantes de la estructura. Estas organizaciones necesitan entender que no pueden esconderse en Estados Unidos y que ya no pueden esconderse en Guatemala, afirmó Simmons. De acuerdo con las autoridades estadounidenses la cooperación incluye el trabajo de las Fuerzas de Tarea Conjuntas Alpha y Vulcano, además de la participación de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Andrews afirmó que la visita busca traducir esa coordinación en investigaciones y procesos judiciales. Esta visita sin precedentes es prueba de que cuando Estados Unidos se compromete, actúa. No estamos aquí para hablar de problemas, estamos aquí para confrontarlos y resolverlos junto a Guatemala, indicó.

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Explicó que la visita a Guatemala de fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos busca fortalecer las relaciones con las autoridades guatemaltecas y mejorar la construcción de casos contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

El Consejero de la Embajada comentó que las acciones no se limitan a Guatemala, sino que forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos contra estas estructuras en otros países de la región.

"Son toda la región, estamos enfrentando esto, gracias a nuestro presidente -Donald Trump- estamos enfrentando esto, no solamente en Guatemala, pero en prácticamente toda la región", respondió al ser consultado sobre el alcance de las estructuras y la narcopolítica.

¿Por qué fiscales de nueve distritos?

Billingsley explicó que los fiscales que llegaron a Guatemala tienen diferentes conexiones con el país. Algunos pertenecen a distritos ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, mientras que otros han conocido casos relacionados con Guatemala.

Según Billingsley, esos vínculos incluyen investigaciones sobre narcotráfico, extradiciones y trata de personas.

"Si tú ves como los diferentes abogados en sus distritos, ellos tienen como una conexión a través de narcotraficantes, a través de extradiciones, a través del tema de trata de personas, todos tienen una conexión con Guatemala. Por eso es súper importante que ellos asisten a esta conferencia con las fiscalías de Guatemala", explicó.

Billingsley señaló que el tema central de las reuniones está relacionado con la seguridad fronteriza y que la experiencia de los distritos puede contribuir al trabajo con las autoridades guatemaltecas.

Buscan construir mejores casos

Al ser consultado sobre la identificación de estructuras transnacionales y posibles vínculos con la narcopolítica, Billingsley afirmó que el trabajo estadounidense contra el crimen organizado involucra a diferentes dependencias de su Gobierno.

"Como el presidente Trump dijo muchas veces, vamos a trabajar no solamente un departamento del gobierno de los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, todo el gobierno de los Estados Unidos va a trabajar para encontrar soluciones con respecto a los narcotraficantes, el crimen organizado en la región y también los narcos que tenemos en nuestra región", señaló.

Durante la entrevista se le preguntó si Estados Unidos había identificado a políticos que ayudan a narcotraficantes en Guatemala y cuáles serían las próximas acciones. Billingsley no confirmó casos o nombres concretos y explicó sobre la cooperación para construir investigaciones.

"Esta es la base, una oportunidad de como construir relaciones con nuestros colegas de fiscalías , construir relaciones con la gente de los diferentes departamentos y agencias acá en Guatemala para construir mejores casos contra los narcotraficantes. Necesitamos una relación fuerte, no solamente profesional, pero también personal entre los dos gobiernos y los profesionales, grupos de profesionales para construir los casos y para ser exitosos en frente de un juez en los Estados Unidos o acá en Guatemala", respondió.

El consejero de la Embajada señaló que este trabajo también comprende las acciones que desarrollan agencias estadounidenses como la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

"Este es como un primer paso"

Billingsley calificó las reuniones entre los fiscales de EE. UU. y autoridades de Guatemala como un primer paso para profundizar el trabajo conjunto.

"Los narcopolíticos, los narcotraficantes y toda la gente que trabaja en esta actividad ilícita deberían estar preocupados y nerviosos porque estamos intentando destruir esta red de actividad ilícita en este mundo".

Embajada incluye a políticos vinculados al narcotráfico

La Embajada de Estados Unidos expresó en un comunicado que, por primera vez cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y fiscales principales de nueve distritos federales de Estados Unidos visitaron Guatemala al mismo tiempo.

La Embajada indicó la delegación se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda para fortalecer la coordinación y apoyar las capacidades de investigación y los procesos judiciales de Guatemala para preparar casos penales que serán juzgados en tribunales estadounidenses.

"Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala", afirmó Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos.

La delegación incluye representantes de los distritos Sur de California, Arizona, Nuevo México, Oeste de Texas, Norte de Texas, Sur de Texas, Este de Texas, Sur de Florida y Norte de Nueva York.

También participaron funcionarios de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, la DEA, el FBI y HSI. La Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT), representada por su director Erik Peterson, coordinó la visita.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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