“Los narcopolíticos y narcotraficantes deberían estar preocupados y nerviosos”, señala la Embajada de EE. UU. en Guatemala

Los políticos vinculados con el narcotráfico están entre los objetivos que Estados Unidos busca perseguir en el marco de su estrategia contra el crimen transnacional, según informó la Embajada estadounidense en Guatemala, durante una visita de funcionarios del Departamento de Justicia.

La delegación está integrada por cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, quienes visitaron Guatemala para fortalecer la cooperación en casos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, trata y tráfico de personas y otras actividades del crimen organizado.

Xavier Billingsley, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de EE. UU., dijo a Prensa Libre que los narcopolíticos y narcotraficantes deberían estar preocupados por las acciones que impulsa Estados Unidos contra esas estructuras.

"Los narcopolíticos, los narcotraficantes y toda la gente que trabaja en esta actividad ilícita deberían estar preocupados y nerviosos porque estamos intentando destruir esta red de actividad ilícita en este mundo", comentó Billingsley.

Explicó que la visita a Guatemala de fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos busca fortalecer las relaciones con las autoridades guatemaltecas y mejorar la construcción de casos contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

El Consejero de la Embajada comentó que las acciones no se limitan a Guatemala, sino que forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos contra estas estructuras en otros países de la región.

"Son toda la región, estamos enfrentando esto, gracias a nuestro presidente -Donald Trump- estamos enfrentando esto, no solamente en Guatemala, pero en prácticamente toda la región", respondió al ser consultado sobre el alcance de las estructuras y la narcopolítica.

El presidente Trump prometió desmantelar las redes criminales que envenenan nuestras comunidades, y lo estamos cumpliendo. El fiscal general adjunto interino Brian Skaret del @theJusticeDept y nueve fiscales federales de EE. UU. se encuentran en Guatemala para una visita… pic.twitter.com/dh23XMkEmF — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 23, 2026

¿Por qué fiscales de nueve distritos?

Billingsley explicó que los fiscales que llegaron a Guatemala tienen diferentes conexiones con el país. Algunos pertenecen a distritos ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, mientras que otros han conocido casos relacionados con Guatemala.

Según Billingsley, esos vínculos incluyen investigaciones sobre narcotráfico, extradiciones y trata de personas.

"Si tú ves como los diferentes abogados en sus distritos, ellos tienen como una conexión a través de narcotraficantes, a través de extradiciones, a través del tema de trata de personas, todos tienen una conexión con Guatemala. Por eso es súper importante que ellos asisten a esta conferencia con las fiscalías de Guatemala", explicó.

Billingsley señaló que el tema central de las reuniones está relacionado con la seguridad fronteriza y que la experiencia de los distritos puede contribuir al trabajo con las autoridades guatemaltecas.

Buscan construir mejores casos

Al ser consultado sobre la identificación de estructuras transnacionales y posibles vínculos con la narcopolítica, Billingsley afirmó que el trabajo estadounidense contra el crimen organizado involucra a diferentes dependencias de su Gobierno.

"Como el presidente Trump dijo muchas veces, vamos a trabajar no solamente un departamento del gobierno de los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, todo el gobierno de los Estados Unidos va a trabajar para encontrar soluciones con respecto a los narcotraficantes, el crimen organizado en la región y también los narcos que tenemos en nuestra región", señaló.

Durante la entrevista se le preguntó si Estados Unidos había identificado a políticos que ayudan a narcotraficantes en Guatemala y cuáles serían las próximas acciones. Billingsley no confirmó casos o nombres concretos y explicó sobre la cooperación para construir investigaciones.

"Esta es la base, una oportunidad de como construir relaciones con nuestros colegas de fiscalías , construir relaciones con la gente de los diferentes departamentos y agencias acá en Guatemala para construir mejores casos contra los narcotraficantes. Necesitamos una relación fuerte, no solamente profesional, pero también personal entre los dos gobiernos y los profesionales, grupos de profesionales para construir los casos y para ser exitosos en frente de un juez en los Estados Unidos o acá en Guatemala", respondió.

El consejero de la Embajada señaló que este trabajo también comprende las acciones que desarrollan agencias estadounidenses como la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

"Este es como un primer paso"

Billingsley calificó las reuniones entre los fiscales de EE. UU. y autoridades de Guatemala como un primer paso para profundizar el trabajo conjunto.

"Los narcopolíticos, los narcotraficantes y toda la gente que trabaja en esta actividad ilícita deberían estar preocupados y nerviosos porque estamos intentando destruir esta red de actividad ilícita en este mundo".

El fiscal general del MP, Gabriel García Luna, advierte sobre la posible vinculación del narcotráfico y estructuras del crimen organizado con actividades político-electorales de cara a las elecciones generales de 2027. pic.twitter.com/0eRXCTTmAE — Rubén Lacan (@rubenlacan_PL) September 22, 2026

Embajada incluye a políticos vinculados al narcotráfico

La Embajada de Estados Unidos expresó en un comunicado que, por primera vez cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y fiscales principales de nueve distritos federales de Estados Unidos visitaron Guatemala al mismo tiempo.

La Embajada indicó la delegación se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda para fortalecer la coordinación y apoyar las capacidades de investigación y los procesos judiciales de Guatemala para preparar casos penales que serán juzgados en tribunales estadounidenses.

"Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala", afirmó Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos.

El encargado de Negocios de EE. UU., Jorgan Andrews, informó que, por primera vez, una delegación de fiscales de nueve distritos federales de EE.UU visita Guatemala. Señaló que su presencia muestra el compromiso del Gobierno estadounidense para enfrentar el crimen transnacional. pic.twitter.com/FyR06M2LMy — Rubén Lacan (@rubenlacan_PL) September 22, 2026

La delegación incluye representantes de los distritos Sur de California, Arizona, Nuevo México, Oeste de Texas, Norte de Texas, Sur de Texas, Este de Texas, Sur de Florida y Norte de Nueva York.

También participaron funcionarios de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, la DEA, el FBI y HSI. La Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT), representada por su director Erik Peterson, coordinó la visita.