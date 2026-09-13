Embajada de Estados Unidos en Guatemala enfatiza que no tolerará la “narcopolítica” en la región

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Embajada de Estados Unidos en Guatemala enfatiza que no tolerará la “narcopolítica” en la región

Analistas advierten que para las elecciones 2027 en Guatemala, los grupos del narcotráfico, además de ser posibles, financistas buscarían participar como candidatos.

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Papeleta electoral utilizada como referencia para la inscripción de candidatos en el proceso de Elecciones 2027 en Guatemala.

Papeleta electoral como referencia de los partidos políticos y comités que buscan competir en las votaciones 2027. (Foto Prensa Libre: David Morales)

El próximo año en Guatemala se vuelve a definir la futura administración de gobierno con elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes, pero expertos temen una alta presencia del narcotráfico y grupos asociados a estas bandas.

También el gobierno de los Estados Unidos ha identificado el mismo problema, emitiendo una serie de advertencias que dejan claro que su administración no tolerará la participación del narcotráfico en la política.

El calendario previsto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contempla la convocatoria a elecciones generales 2027 el viernes 22 de enero, pero pese a eso distintas organizaciones políticas han comenzado con “precampaña”, según fuentes.

Las autoridades electorales han reiterado por comunicados que no es posible la campaña política en este momento del año, reafirmando que entre las sanciones está la posible no inscripción de aquel que haga campaña anticipada.

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Sin embargo, los partidos políticos y potenciales candidatos, siguen intensificando su presencia en redes sociales, destacando la figura de algunos ciudadanos que han sido candidatos en el pasado, y que según fuentes internas de sus propias organizaciones, serían los principales candidatos del 2027.

La presencia del narcotráfico en la política comenzó con el financiamiento, según analistas, pero con el pasar de los años han decidido salir del anonimato y ser candidatos.

En Guatemala se han registrado casos como el de Mario Estrada, del desaparecido Unión del Cambio Nacional; y el exdiputado del partido Todos, José Ubico; ambos condenados por narcotráfico en Estados Unidos.

La declaración

Por medio de sus redes sociales la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala enfatizó que no tolerarán la presencia de estos grupos criminales, y cualquier otro, en eventos políticos de la región.

“Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio – y nadie está exento”, indica la alerta de la administración de Donald Trump, poniendo de ejemplo un caso de sanciones emitidas contra funcionarios de Ecuador.

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“El Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos – incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario – por corrupción vinculada a organizaciones terroristas extranjeras como el CJNG, los “Choneros”, los “Lobos” y el cartel de Sinaloa”, indican.

Las investigaciones de los Estados Unidos indican que “estos exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que envenenan a nuestras comunidades. Como resultado, ellos y sus familiares directos ya no pueden ingresar a EE. UU”.

A las puertas de un nuevo proceso electoral en Guatemala, donde diputados y excandidatos ya dejaron ver sus intenciones de escalar a la presidencia, la administración Trump impulsó la advertencia en la red social de la entidad diplomática acreditada en el país.

“El mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a quienes faciliten el narcotráfico”, puntualizó el mensaje.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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