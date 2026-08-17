Medio digital República acusa a Arzú y a diputados Aguirre, Ramos y Contreras de orquestar plan de asesinato; políticos rechazan señalamiento

República señaló este 17 de agosto a Roberto Arzú García-Granados y a los diputados Luis Contreras, presidente del Congreso, Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión de estar involucrados en un supuesto plan para atentar contra Rodrigo Arenas, presidente del referido medio de comunicación.

Arenas hizo público el 13 de agosto del 2026 que tuvo conocimiento de un supuesto plan para atentar contra su vida y contra integrantes del medio República, como represalia de “políticos y financistas” vinculados con la narcopolítica.

Ese día, Arenas indicó que tenía conocimiento de las personas que participaron en una reunión para llevar a cabo el plan y que ya se había interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes.

Según la publicación de República de este 17 de agosto, Arenas compareció ante autoridades de Estados Unidos para declarar e intercambiar información sobre el contrato de sicariato y las amenazas dirigidas contra su vida, así como contra integrantes del equipo editorial.

República señala que el supuesto plan para atentar contra Arenas habría sido planificado por Roberto Arzú García-Granados y Luis Alberto Contreras Colindres, presidente del Congreso de la República de Guatemala.

Además, República señala que se habrían llevado a cabo reuniones en el establecimiento La Yeguada 10 para concretar el plan con otros diputados.

Menciona a Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión, quienes habrían coincidido con “capos del narcotráfico” para discutir las acciones que tomarían contra Arenas y el equipo editorial.

República informó que esos detalles han sido presentados ante el Ministerio Público como parte de la denuncia interpuesta por el medio de comunicación.

Además, República señaló como responsables a las personas indicadas en caso de que se registrara una agresión contra Arenas, su familia o algún otro integrante de República.

El Ministerio Público fue consultado respecto de la publicación del medio República, pero indicó que la investigación está en curso y que no puede brindar detalles al respecto.

En redes sociales, algunos diputados señalados por República se pronunciaron respecto de las acusaciones.

El diputado Luis Aguirre indicó que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por los señalamientos. Además, aseguró que posee grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento La Yeguada 10, el cual, afirmó, está cerrado por remodelación.

https://www.tiktok.com/@luisaguirre1010/video/7675178020352625938?_r=1&_t=ZP-98yTfWJKE6Y

“Ahí están las cámaras. Tengo ratos de no ir porque está en remodelación. Voy a defenderme legalmente, con pruebas”, aseveró Aguirre.

Aparte, el partido político Cabal, publicó un pronunciamiento en redes sociales en el que indican rechazar de manera “categórica” cualquier acto de intimidación, amenaza o violencia contra la vida, integridad y libertad de cualquier persona, incluidos periodistas.

Solicitó al Ministerio Público que se investigue cualquier denuncia para que los hechos se esclarezcan fundamentados en pruebas.

Presidente del Congreso responde señalamientos

Por medio de un comunicado, el presidente del Congreso, Luis Contreras, rechazó los señalamientos publicados por el medio República.

"Rechazo de forma contundente y categórica los falsos e irresponsables señalamientos difundidos en mi contra por el medio de comunicación República, con los cuales pretenden vincularme con supuestos planes ilícitos, actos de violencia o alianzas con el crimen organizado", se aseveró en la publicación.

"Jamás he participado en reuniones ni acuerdos al margen de la ley. Mi trayectoria pública y mi gestión al frente de este alto organismo del Estado se sostienen sobre el respeto irrestricto a la Constitución Política de la República, y el Estado de derecho", se añadió.

"Mantengo un compromiso inquebrantable con el respeto a la vida, el ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión. Precisamente por ello, exijo que se realicen las investigaciones correspondientes con absoluto rigor, celeridad y objetividad para esclarecer estos hechos y demostrar la absoluta falsedad de las aseveraciones", aseveró Contreras. .

"Dichas acusaciones sin fundamento dañan al Organismo Legislativo, la credibilidad del país; y además, vulneran mi honra, integridad y el cargo de representación nacional que ostento, por lo que me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes", concluyó el presidente del Congreso.

Roberto Arzú se pronuncia

Roberto Arzú, por medio de su cuenta de TikTok, calificó la publicación como “acusaciones ridículas y estúpidas”.

Además, señaló a Arenas de haber estado involucrado en casos de “lavado de dinero y corrupción” y ser parte del “pacto de corruptos”.

Según Arzú, hay grupos que temen que él llegue al poder pues “irá detrás de quienes están en el pacto de corruptos”.

Aseguró que su equipo legal, en Estados Unidos y Guatemala, está interponiendo las denuncias penales ante las autoridades correspondientes y que espera que el caso llegue a las cortes.

https://www.tiktok.com/@robertoarzug_g/video/7675223803034733844?_r=1&_t=ZS-98ybiV3Oo4u

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