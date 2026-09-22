Guatemala

EE. UU. y Guatemala ponen el foco en narcopolíticos y dinero ilícito frente a las elecciones del 2027

La narcopolítica, estructuras transnacionales y el flujo de dinero ilícito están entre los objetivos de la cooperación entre Guatemala y fiscales de nueve distritos de Estados Unidos.

Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó la cooperación con Guatemala contra organizaciones criminales transnacionales. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos se reunieron en Guatemala con autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación para fortalecer la cooperación contra estructuras criminales transnacionales, el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, de las extradiciones y la persecución de quienes faciliten protección a esas organizaciones, incluidos narcopolíticos.

La visita, calificada de inédita por las autoridades estadounidenses, reunió a fiscales de Nueva York, Florida, California, Arizona, Nuevo México y cuatro distritos de Texas.

Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dijo que es la primera vez que una delegación de fiscales de nueve distritos federales visita Guatemala y aseguró que nunca antes tantos funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia habían estado al mismo tiempo en la región.

"Los fiscales que hoy nos acompañan están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos. El mensaje es claro: no hay refugio para quienes lucran con el narcotráfico, las extorsiones, el lavado de activos, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales, sin importar el cargo que ocupan", dijo Andrews.

El diplomático agregó que el año pasado se alcanzó un récord de 34 extradiciones entre Guatemala y Estados Unidos y aseguró que este año la cifra está cerca de ser superada.

MP pone atención en elecciones del 2027

Gabriel García Luna, fiscal general del MP, vinculó el fortalecimiento de las capacidades contra el crimen organizado con los riesgos que, según expuso, deben ser atendidos antes de las elecciones generales del 2027.

"Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027: la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales", dijo el jefe del MP.

García Luna añadió que el combate a la narcopolítica deberá apoyarse en investigación especializada, análisis financiero y patrimonial e intercambio de información para establecer el origen, movimiento y destino de recursos ilícitos.

"En el marco de las elecciones generales del 2027 debemos contar con mejores capacidades para identificar posibles vínculos entre estructuras criminales, recursos de procedencia ilícita y actividades políticas o electorales cuando existan elementos que puedan constituir delito", expresó.

Según el fiscal general, el MP fortalecerá las capacidades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales, entre otras.

También sostuvo que esas investigaciones no deben utilizarse para intervenir en la competencia política.

"Nuestra función no consiste en intervenir en la competencia política, ni en determinar quién debe participar en ella. Nuestra responsabilidad es investigar conforme a la ley aquellos hechos que puedan constituir delito y ejercer persecución penal cuando corresponda", afirmó García Luna.

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Gabriel García Luna, fiscal general del Ministerio Público, durante su intervención en la reunión con fiscales federales de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

El dinero detrás de las estructuras

Durante el encuentro, uno de los fiscales estadounidenses señaló que la estrategia no se limitará a detener a quienes transportan drogas, sino que buscará alcanzar a las organizaciones que operan detrás de ellos y seguir sus recursos financieros.

“Y les pediría que sigan nuestros resultados, tanto para los Estados Unidos como para Guatemala, durante los próximos 17 meses y en el futuro, para ver lo que podemos acompañar juntos como compañeros", comentó.

Villeda: tras el dinero ilícito

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló que Guatemala y Estados Unidos comparten objetivos en el combate de estructuras criminales y destacó la persecución de las finanzas que permiten su funcionamiento.

"Lucha contra las pandillas terroristas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas y, asimismo, una lucha directa contra las finanzas criminales que sostienen a estas organizaciones", comentó.

Villeda dijo que las reuniones con los funcionarios estadounidenses incluyen coordinación de casos, intercambio de información, extradiciones y mecanismos de asistencia jurídica.

El ministro añadió que el trabajo conjunto entre ambos países antecede a la llegada de los fiscales federales.

Según Villeda, Estados Unidos ha apoyado durante años el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas de seguridad y justicia mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de información y desarrollo de unidades especializadas.

El ministro afirmó que Gobernación buscará fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el intercambio de información y profundizar la cooperación operativa con el MP y las autoridades estadounidenses.

"Estados Unidos puede contar con Guatemala como un socio serio, comprometido y sobre todo confiable", comentó.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, saluda a Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la reunión de fiscales en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Cooperación más allá de las fronteras

Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que su trabajo incluye la cooperación internacional para obtener evidencia en otros países, llevar a fugitivos ante la justicia y fortalecer las alianzas con autoridades extranjeras.

Skaret señaló que la cooperación con Guatemala tiene cuatro prioridades: acciones contra organizaciones terroristas, casos de tráfico de personas, avances en extradiciones y coordinación con el equipo del Departamento de Justicia en Guatemala.

"Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha", declaró Skaret.

"Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen", añadió.

Casos y operaciones conjuntas

Víctor Pablo White, fiscal federal del Distrito Sur de California, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero operan más allá de las fronteras y destacó la cooperación de Guatemala para desmantelar operaciones de carteles que trafican cocaína hacia Estados Unidos, como Los Huistas.

Justin Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, expuso como ejemplo de esa cooperación un caso ocurrido en San Antonio, Texas, en junio del 2022, en el que migrantes murieron dentro de un tráiler. Según Simmons, entre las víctimas hubo 21 guatemaltecos y la colaboración con fiscales de Guatemala permitió llevar ante la justicia estadounidense a integrantes de la estructura.

"Estas organizaciones necesitan entender que no pueden esconderse en Estados Unidos y que ya no pueden esconderse en Guatemala", afirmó Simmons.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses la cooperación incluye el trabajo de las Fuerzas de Tarea Conjuntas Alpha y Vulcano, además de la participación de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

Andrews afirmó que la visita busca traducir esa coordinación en investigaciones y procesos judiciales.

"Esta visita sin precedentes es prueba de que cuando Estados Unidos se compromete, actúa. No estamos aquí para hablar de problemas, estamos aquí para confrontarlos y resolverlos junto a Guatemala", indicó.