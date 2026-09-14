Nueve políticos vinculados con Vamos figuran entre las víctimas de 18 ataques armados en Guatemala

Nueve de las 19 figuras políticas que fueron atacadas a balazos de abril del 2024 al 13 de septiembre del 2026 tuvieron vínculos electorales con Vamos. También hay víctimas de UNE, Azul, Humanista, Podemos, Cabal, Valor, Unionista y Viva. En algunos casos, las autoridades investigan posibles rivalidades políticas.

Alcaldes, concejales, exalcaldes y excandidatos de organizaciones políticas han sido víctimas de ataques armados en Guatemala desde el 2024. La Policía Nacional Civil (PNC) ha documentado al menos 16 hechos, en los que 12 políticos murieron, tres resultaron heridas y cuatro salieron ilesas. De ellos, ocho tuvieron vínculos electorales con el partido Vamos.

Entre las demás víctimas también hay personas ligadas a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Azul, Partido Humanista, Podemos, Cabal, Valor, Partido Unionista y Visión con Valores (Viva).

Las investigaciones no apuntan a una causa común. La PNC ha documentado casos en los que no se ha establecido el móvil y, en otros, las autoridades han planteado hipótesis que incluyen rivalidades políticas, venganzas, conflictos personales y ajustes de cuentas.

Uno de los atentados fue contra Ana Graciela Valdes Vásquez, concejal primera de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, electa por Vamos. La División Especializada en Investigación Criminal (Deic) consignó como principal línea de investigación la "rivalidad política en contienda electoral y eliminación de contrincantes políticos".

Las pesquisas buscaban determinar si el atentado estaba relacionado con el eventual respaldo al proyecto político Raíces de miembros de la corporación municipal liderada por Celso Gue Gua y electos por Vamos.

Ana Graciela Valdes Vásquez, concejal primera de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, electa por Vamos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vamos: ocho víctimas con vínculos electorales

Ocho de las personas atacadas habían sido electas o postuladas por Vamos: Francis Daniel Chavajay Herrera, Jorge Alexis Quevedo Divas, Nelson Luciano Marroquín Marroquín, Edgar Aníbal Ramos Salazar, Marvin Rolando Cruz Guzmán, Geralbert Miguel Najarro García Salas, Ana Graciela Valdes Vásquez y William Alberto Ramírez Ramírez.

El primer hecho ocurrió el 5 de abril del 2024, cuando Francis Daniel Chavajay Herrera, de 33 años y alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, fue localizado muerto en una vivienda del condominio Los Encinos, Santuario Muxbal, Santa Catarina Pinula.

Chavajay, electo por Vamos, presentaba heridas de bala. Su padre, Antonio Chavajay, afirmó que había recibido amenazas y contaba con seguridad.

Francis Daniel Chavajay Herrera era alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, y había sido electo por Vamos. Fue hallado muerto el 5 de abril del 2024. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Otro político relacionado con Vamos fue Jorge Alexis Quevedo Divas, exalcalde de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Había sido electo con la UNE para el período 2020-2024, pero en las elecciones del 2023 buscó la reelección con Vamos y perdió.

El 12 de noviembre del 2024 resultó herido en un ataque armado cuando se desplazaba en un picop por el km 57.5 del libramiento de Barberena.

Jorge Alexis Quevedo Divas fue alcalde de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, y buscó la reelección con Vamos en el 2023. Resultó herido en un ataque armado el 12 de noviembre del 2024.

Gerson Saúl Ajcúc Xot, alcalde de Chuarrancho, Guatemala, electo por Vamos en el 2023, fue asesinado el 26 de febrero del 2025 en el km 11.5 de la ruta al Atlántico.

Ajcúc regresaba de una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) en San José del Golfo cuando dos hombres que se desplazaban en motocicleta los persiguieron y uno de ellos disparó contra el vehículo. Leslie Estrada, compañera de labores del alcalde, sobrevivió al ataque.

Los investigadores plantearon tres líneas de investigación: un posible móvil político, una venganza relacionada con una disputa surgida después de que Ajcúc asumiera el cargo y un posible vínculo con el narcomenudeo. La Deic y el Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de las pesquisas.

Gerson Saúl Ajcuc Xot. (Foto: Facebook/Gerson Ajcuc).

El 6 de diciembre del 2025 fue asesinado Nelson Luciano Marroquín Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, electo por Vamos para el período 2024-2028. El ataque ocurrió aproximadamente a las 19.50 horas durante un desfile navideño en la aldea Obero.

Marroquín murió en un hospital debido a tres heridas de bala en el tórax. Las investigaciones revelaron que dos días antes, durante otra actividad navideña, un hombre aparentemente había intentado dispararle, pero el arma no funcionó. Las pesquisas apuntan a una posible venganza personal o política.

Nelson Luciano Marroquín Marroquín era alcalde de Masagua, Escuintla, electo por Vamos. Fue asesinado el 6 de diciembre del 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 22 de enero del 2026, Edgar Aníbal Ramos Salazar, de 47 años, excandidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula, por Vamos, fue asesinado dentro de un negocio en el caserío San Jerónimo, Guacamayas. Recibió cinco impactos de bala y el MP recopiló 37 indicios.

Las pesquisas indican que Edgar Aníbal Ramos Salazar, de 47 años, se encontraba en el interior de su negocio, Surty Bodega La Ceiba, en el caserío San Jerónimo, Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula, cuando unos sujetos ingresaron y le dispararon. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un mes después, el 24 de febrero, fue atacado Marvin Rolando Cruz Guzmán, de 55 años, exalcalde de Dolores, Petén. Había ocupado la alcaldía durante cuatro períodos y en las elecciones del 2023 buscó nuevamente el cargo con Vamos, pero perdió los comicios frente a Francisco Morales Guerra, de la coalición Valor-Unionista.

Cruz murió después de que dos hombres que se desplazaban en motocicleta le dispararan en la entrada de una finca familiar. Entre las líneas de investigación figuraban una posible represalia relacionada con la captura de tres hermanos del actual alcalde y otra vinculada con una eventual candidatura de Cruz en el 2027.

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Marvin Rolando Cruz Guzmán fue alcalde de Dolores, Petén, durante cuatro períodos y buscó nuevamente el cargo con Vamos en el 2023. Fue asesinado el 24 de febrero del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 17 de mayo del 2026, Geralbert Miguel Najarro García Salas, concejal II de San Juan Sacatepéquez electo por Vamos, fue asesinado cuando conducía un picop en el ingreso a residenciales Villas del Quetzal.

La PNC informó que dos hombres en motocicleta habían vigilado al concejal antes de interceptarlo. Los investigadores evaluaron posibles conflictos políticos y problemas personales relacionados con el período en el que Najarro había presidido la administración del residencial.

Geralbert Miguel Najarro García Salas era concejal II de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, electo por Vamos. Fue asesinado el 17 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El caso más reciente entre políticos vinculados con Vamos ocurrió el 13 de septiembre del 2026. William Alberto Ramírez Ramírez, concejal de Usumatlán, Zacapa, resultó herido de bala en una emboscada en la aldea Chispán, Estanzuela.

Ramírez había asistido a un encuentro de futbol en el estadio municipal de Río Hondo. Según información de la Deic, un vehículo posiblemente lo siguió al salir del estadio y posteriormente le interceptó el paso.

El 14 de septiembre, el alcalde de Usumatlán, Andi Natanael Pacheco Vásquez, informó que Ramírez permanecía en cuidados intensivos, pero estable.

William Alberto Ramírez Ramírez es concejal de Usumatlán, Zacapa, electo por Vamos. Resultó herido en un ataque armado el 13 de septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una concejal electa por la UNE atacada

Brenda Lisseth Granados, concejal cuarta de Chinautla, fue electa por la UNE para el período 2024-2028 y el 22 de mayo del 2026 fue víctima de un ataque armado, del cual salió ilesa.

Granados viajaba con su esposo, Rony Orlando González Cabrera, aspirante a alcalde de Chinautla por el Partido Unionista, cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra el vehículo en el km 11.5 de la ruta a San Pedro Ayampuc, aldea La Laguneta, zona 18.

González aseguró que el blindaje del vehículo evitó que fueran alcanzados por las balas y atribuyó el atentado a posibles rivalidades políticas con integrantes del Concejo. Esta versión no había sido comprobada por los investigadores.

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Brenda Lisseth Granados, concejal cuarta de Chinautla, Guatemala, electa por la UNE, y Rony Orlando González Cabrera, aspirante a alcalde por el Partido Unionista, resultaron ilesos en un ataque armado el 22 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Ataques contra políticos del Partido Azul

Julio René Sagastume Monroy, concejal décimo de Chiquimula, fue asesinado el 12 de septiembre del 2024 dentro de un negocio de la zona 1 de la cabecera departamental.

Había sido electo para el período 2024-2028 por el Partido Azul. En las elecciones del 2019 había participado con el Comité Cívico La Muta.

Según el reporte policial, dos hombres descendieron de una motocicleta, ingresaron en el establecimiento y dispararon directamente contra él.

ulio René Sagastume Monroy era concejal décimo de Chiquimula, electo por el Partido Azul. Fue asesinado el 12 de septiembre del 2024. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Chiquimula)

Ángel Aníbal García Loaiza, concejal segundo de Jalpatagua, Jutiapa, sobrevivió a un ataque armado el 21 de enero del 2026 en la ruta hacia la aldea El Aceituno. Desconocidos dispararon contra el picop en el que viajaba, pero el funcionario resultó ileso y únicamente presentó una crisis nerviosa.

La comuna condenó el ataque y pidió a las autoridades investigar el hecho y localizar a los responsables. Hasta ese momento no se reportaban capturas.

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Ángel Aníbal García Loaiza, concejal segundo de Jalpatagua, Jutiapa, resultó ileso en un ataque armado ocurrido el 21 de enero del 2026 en la ruta hacia la aldea El Aceituno.

El asesinato del concejal del Partido Humanista

David Armando García Camacho, concejal cuarto de Quetzaltenango, fue asesinado la noche del 6 de noviembre del 2024 cuando se dirigía a su vivienda.

Había sido electo para un segundo período por el Partido Humanista.

Los investigadores analizaron distintas hipótesis, entre estas, posibles conflictos derivados de su actividad municipal y un eventual ajuste de cuentas.

avid Armando García Camacho era concejal cuarto de Quetzaltenango, electo por el Partido Humanista. Fue asesinado el 6 de noviembre del 2024.

Excandidato de Podemos

Luis Armando Mota, excandidato a alcalde de Tiquisate, Escuintla, compitió con Podemos en las elecciones del 2023 y quedó en segundo lugar.

Fue asesinado el 7 de septiembre del 2025 durante una feria gastronómica en la zona 4 de Tiquisate. El MP informó que presentaba nueve heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

En esa ocasión, la PNC indicó preliminarmente que el atentado podría estar relacionado con asuntos políticos, aunque el móvil continuaba bajo investigación.

Luis Armando Mota fue candidato a alcalde de Tiquisate, Escuintla, por Podemos. Fue asesinado el 7 de septiembre del 2025.

Contratista del Estado y político de Cabal

José Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, por Cabal, fue asesinado el 8 de noviembre del 2025 cerca del parque central de Parramos. En el ataque también murió María Ana Delfina Andrés Grande.

Las investigaciones determinaron que cinco hombres vestidos como trabajadores de construcción descendieron de un vehículo y dispararon contra las víctimas.

Las autoridades investigaron la posible participación de integrantes de la Mara Salvatrucha y un eventual ajuste de cuentas.

osé Elías Ramírez Andrés fue candidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, por Cabal. Fue asesinado el 8 de noviembre del 2025.

La emboscada contra excandidato de Valor

Danilo Aguirre Arana, de 53 años, había competido por la alcaldía de Comapa, Jutiapa, con Valor en las elecciones del 2023.

Fue asesinado el 6 de marzo del 2026 en el km 109 de la RD-3, Jalpatagua, luego de participar en una reunión política. Su guardaespaldas, Inés Samayoa Najarro, resultó herido.

Según los investigadores, Aguirre pretendía competir nuevamente en las elecciones del 2027. Una de las líneas de investigación apuntaba a un posible ajuste de cuentas entre políticos.

Danilo Aguirre Arana fue candidato a alcalde de Comapa, Jutiapa, por Valor. Fue asesinado el 6 de marzo del 2026

Ataque contra candidato de Viva

Diatmar Everardo Zacarías Beza, de 38 años, había sido candidato a alcalde de Esquipulas, Chiquimula, por Visión con Valores (Viva) en las elecciones del 2023.

Fue atacado a balazos la noche del 4 de septiembre del 2026 cuando se disponía a ingresar a su vivienda en la colonia Los Cerritos. Fue trasladado con vida a un centro asistencial privado, donde murió.

En el 2024 también había participado en el proceso para ocupar el cargo de gobernador de Chiquimula.

Diatmar Everardo Zacarías Beza fue candidato a alcalde de Esquipulas, Chiquimula, por Viva. Fue asesinado el 4 de septiembre del 2026.

Atentado contra alcalde de Los Amates, Izabal

Miguel Augusto Jordán Canales, alcalde de Los Amates, Izabal, electo por el partido Todos, estuvo involucrado en un incidente armado el 25 de enero del 2026, cuando viajaba con su esposa, Karla María Salguero Salguero, en el km 199.5 de la ruta al Atlántico.

Según el relato inicial de las víctimas a la Policía Nacional Civil (PNC), sujetos que se movilizaban en un vehículo agrícola gris les dispararon y posteriormente los persiguieron. Jordán logró llegar a la sede policial de Los Amates para pedir ayuda.

La PNC localizó dos vehículos presuntamente vinculados con el hecho y capturó a tres hombres. El Ministerio Público (MP) informó después que, según las pesquisas preliminares, los detenidos estaban bajo efectos de licor y habían efectuado disparos al aire cuando el vehículo del alcalde transitaba por el lugar. Los tres capturados fueron sindicados de disparos sin causa justificada.

El 5 de febrero, otro ataque armado contra un taller y una vivienda en Los Amates dejó tres heridos. Una de las líneas de investigación señalaba como posible objetivo a Lester Gallegos Mayorga, cuñado del alcalde; sin embargo, las autoridades no establecido que ese hecho estuviera relacionado con el incidente del 25 de enero.