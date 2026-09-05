Excandidato a alcalde de Esquipulas muere en ataque armado

Un ataque armado se registró la noche del pasado viernes 4 de septiembre en la colonia Los Cerritos, Esquipulas, Chiquimula, según confirmaron paramédicos de la Compañía 30 de los Bomberos Voluntarios de ese municipio.

Según el reporte, al llegar encontraron a un hombre con varias heridas de arma de fuego ocasionadas por desconocidos cuando la víctima se disponía a ingresar a su vivienda.

La víctima del ataque fue identificada como Diatmar Everardo Zacarías Beza, de 38 años, quien se postuló como candidato a la alcaldía de Esquipulas con el partido Visión con Valores (Viva), en las elecciones generales que se realizaron en el 2023.

Aún con vida, los socorristas lo trasladaron a un centro asistencial privado de la localidad, donde minutos después se informó de su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Diatmar Everardo Zacarías Beza, de 38 años. En el 2023 se postuló como candidato a alcalde de Esquipulas, Chiquimula y en el 2024 participo dentro del proceso de elección de Gobernador por dicho departamento. (Foto Prensa Libre: Redes Sociales).

La PNC indicó que se realizan las investigaciones correspondientes junto con el Ministerio Público (MP), para determinar cuáles fueron las causas y circunstancias de este ataque armado, así como para determinar quienes fueron los responsables del hecho.

Actualmente, Diatmar Everardo Zacarías Beza trabajaba como jefe de una empresa del sector financiero que otorga créditos y financiamiento a los habitantes de la localidad.

Además de participar como candidato a alcalde de Esquipulas, Zacarías Beza también participó para ocupar el cargo de gobernador de Chiquimula en el 2024.

Se consultó con la dirigencia del partido Visión con Valores (Viva) sobre el ataque en contra de Zacarías Beza, y sobre si aún forma parte de la agrupación política pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.