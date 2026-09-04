Ataque armado deja un muerto y un herido en Santa Lucía Milpas Altas y PNC captura a dos presuntos sicarios

Un hombre murió y otro resultó herido este viernes 4 de septiembre en un ataque armado en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó posteriormente a dos presuntos sicarios del Barrio 18.

El hecho armado ocurrió en la ruta que comunica Santo Tomás Milpas Altas con Magdalena Milpas Altas, donde Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Magdalena Milpas Altas y Santa Lucía Milpas Altas atendieron la emergencia.

Los socorristas localizaron a un hombre con heridas causadas por proyectiles de arma de fuego y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

En el lugar quedó otro hombre fallecido, por lo que los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para efectuar las diligencias.

De manera preliminar se presume que la víctima mortal era repartidor de gas; sin embargo, este extremo aún debe ser confirmado por las autoridades.

PNC reporta capturas

Luego del ataque, agentes de la Comisaría 74 capturaron a dos hombres en el km 29.5 de la ruta Interamericana, en dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

La Policía los identificó como Steven “N”, de 18 años, alias “Gordo”, y Carlos “N”, de 25, alias “Canche”, a quienes señaló como presuntos sicarios del Barrio 18.

Según la información policial, las capturas se efectuaron luego de que los agentes fueran alertados sobre el ataque armado ocurrido en Santa Lucía Milpas Altas.

El Ministerio Público (MP) efectúa diligencias relacionadas con el hecho armado. Debido a estos trabajos se reporta congestionamiento en el sector.

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