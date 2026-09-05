Ataque armado en Mixco desata persecución y termina con dos hondureños capturados

Una rápida persecución policial terminó con la captura de dos hombres señalados como presuntos responsables de un ataque armado que se registró en la 2ª avenida de la colonia Berlín, zona 10 de Mixco.

El ataque dejó heridos a un hombre de 33 años y una mujer de 54, ambos con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Los dos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras conocer el hecho, agentes de la Comisaría 16 dieron seguimiento a los sospechosos y los interceptaron en la 2ª calle y 16 avenida, zona 1 de Mixco.

Los capturados fueron identificados como Miguel "N", alias “Ángel”, de 28 años, y Óscar "N", alias “Coca”, de 25 años, ambos de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), los dos son señalados como presuntos integrantes activos de la Mara Salvatrucha.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dos pistolas con el registro esmerilado, dos cargadores y 15 municiones, además de una motocicleta.

Según la PNC, el vehículo habría sido utilizado por los sospechosos para intentar escapar después del ataque. También se les incautaron dos teléfonos celulares.

Lea también: Agentes de la PNC, guardias del SP y un delegado de la PGN, vinculados a cobros de “talacha” en cárcel de Quiché

Habían ingresado recién a Guatemala

Las investigaciones preliminares establecieron que ambos hombres habrían ingresado a Guatemala hace aproximadamente tres meses.

Además, la Policía informó que Montufar Coca estuvo recluido en Honduras por el delito de robo y recuperó su libertad en mayo de 2026.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

Lea también: Transportistas anuncian movilización en la capital tras cinco días de bloqueos por el precio de los combustibles