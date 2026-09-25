Superintendencia de Competencia: Directorio definirá a los seis candidatos mejor calificados

El Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) finalizó este 25 de septiembre la calificación de los 33 aspirantes que continúan en el proceso para designar superintendente, aunque está pendiente la nota del examen de oposición, que debe entregar la universidad que lo efectuó.

De los 34 candidatos que pasaron a la segunda fase luego de la revisión de expedientes, 33 continúan en el proceso, ya que Alejandra De León desistió el 18 de septiembre, informó el presidente del Directorio de la Sicom, Javier Bauer.

Los directores evaluaron la información del expediente, la presentación del plan de trabajo y la entrevista.

Se estableció una metodología según la cual solo los tres directores titulares asignarían una calificación a cada aspirante, con base en la tabla de gradación aprobada. Luego se calculó un promedio, con un máximo de 70 puntos.

Sin embargo, la calificación se completará la próxima semana con la nota del examen de oposición que efectuó el 21 de septiembre la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile. La prueba tiene un valor máximo de 30 puntos, para completar los cien establecidos.

Después, los directores discutirán los resultados y votarán para definir a los seis aspirantes con las calificaciones más altas, informó la organización Guatemala Visible, que da seguimiento permanente al proceso.

Javier Bauer, presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom), explicó que el siguiente paso será incorporar el resultado del examen de oposición efectuado por el CeCo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La nota se sumará a la calificación de méritos, según la ponderación establecida en la tabla publicada desde la convocatoria, para obtener la calificación completa de cada candidato y definir a los seis mejor calificados. Estos deberán someterse a entrevistas y presentar una declaración de intereses. Una vez concluidas las entrevistas y analizadas las declaraciones, el Directorio podrá designar al nuevo superintendente.

Tabla de calificación preliminar de aspirantes a Superintendente de Competencia, divulgada por Guatemala Visible, según la fase del proceso de elección actualizada al 25 de septiembre del 2026. (Foto, Prensa Libre: @guatevisible).

La tabla de gradación para este proceso:

Formación académica: 10 puntos (cinco puntos por grado académico de maestría y cinco por doctorado)

Conocimiento general y experiencia en competencia: 10 puntos (experiencia docente universitaria en materia económica, jurídica o social, o formación complementaria en economía, derecho, estadística, finanzas y administración pública: dos puntos; experiencia laboral o profesional en competencia, economía o regulación en entidades públicas o privadas: tres puntos; formación complementaria o publicaciones académicas en materia de competencia o regulación económica: cinco puntos)

Experiencia laboral: 15 puntos (experiencia demostrable de por lo menos cinco años en entidades públicas o privadas: cinco puntos; y experiencia comprobada en administración pública en puestos de dirección o de mayor rango, por lo menos tres años, 10 puntos

Plan de trabajo: 32 puntos (plan de trabajo para la Sicom: 12 puntos; y entrevista a los aspirantes: 20 puntos)

Aspectos éticos: 3 puntos (honorabilidad y probidad)

Examen de oposición: 30 puntos

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El primer superintendente elegido, Jorge Miguel Castillo, asumió en octubre del 2025, pero renunció al cargo en marzo del 2026. Posteriormente, el Directorio aceptó su dimisión.

La primera fase de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024, entró en vigencia en enero del 2025, y la segunda, que corresponde a temas como investigación y sanción, entre otros, entrará en vigencia el 9 de diciembre próximo.