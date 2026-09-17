Sicom avanza en la elección del nuevo superintendente con entrevistas y examen de oposición

Luego de que el 16 de septiembre el Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) escuchó el plan de trabajo de los 34 aspirantes a superintendente, este 17 y 18 de septiembre se encuentra en la fase de entrevistas.

Para el próximo lunes 21, los postulantes deberán efectuar el examen de oposición, que estará a cargo de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile, informó el presidente de la Sicom, Javier Bauer.

El funcionario indicó que el Directorio decidió mantener el estándar de efectuar un examen de oposición a los aspirantes por medio de una universidad de prestigio internacional en temas de competencia. Explicó, en las redes sociales de Guatemala Visible, que esa fase se lleva a cabo con el acompañamiento internacional de la Unión Europea, a través del Centro de Comercio Internacional, con el cual se logró elegir a la universidad mencionada, que cuenta con el denominado Centro de Competencia (CeCo).

Dicha entidad académica evaluará los conocimientos de los aspirantes en materia de competencia económica. Además, el martes 22, el Directorio de la Superintendencia realizará una prueba psicométrica para evaluar las habilidades blandas de los postulantes, se agregó.

En sus redes sociales, el director Edgar Guzmán indicó el 16 de septiembre que, hasta esa fecha, "no existe ningún convenio vigente con ninguna entidad ni la Superintendencia ha dado a conocer la fuente de financiamiento de este proceso", y consideró necesaria la transparencia del proceso.

Por la noche del miércoles, la Sicom divulgó un boletín por medio de sus redes sociales, indicando que todas las fases del proceso están abiertas a la fiscalización ciudadana, se transmiten por el canal de YouTube de la entidad y se documentan en el sitio electrónico.

El comunicado añade que estas etapas cuentan con el apoyo de la Unión Europea y del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Evaluación: cómo se conforman las calificaciones

Según la tabla de gradación o de méritos aprobada por el directorio, así serán evaluados los aspirantes. Entre estos el plan de trabajo y entrevista suman 32 puntos y el examen de oposición otros 30:

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES