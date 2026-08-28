Quiénes son los 14 aspirantes a superintendente de Competencia y cómo serán evaluados

El plazo para presentar las postulaciones para superintendente de Competencia vence el lunes 31 de agosto.

Según los datos divulgados en la página electrónica de la entidad, el martes 25 de agosto se recibieron dos expedientes; el 26, uno más, y el jueves 27 se recibieron otros cinco.

Al final de la tarde de este viernes 28 se sumaron seis más.

Javier Bauer, presidente del Directorio de Sicom, confirmó que, hasta el cierre del horario de este viernes, se habían recibido esos 14 expedientes.

Acerca de la expectativa de recibir más postulaciones, el directivo dijo que, regularmente, en este tipo de procesos los candidatos presentan su expediente el último día, ya que aprovechan el tiempo para preparar los documentos requeridos, incluido el plan de trabajo.

Agregó que no se prevé ampliar el plazo de recepción.

Este es el listado de los 14 expedientes divulgado en el sitio electrónico, en el orden en que aparecen:

Juan Carlos Pellecer Monterroso, economista con maestría en Administración Pública

José Humberto Ruiz Lal, contador público y auditor con maestría en Administración Financiera

Héctor Giovanni Marroquín Barrios, abogado y notario, contador público y auditor, con maestrías en Finanzas y en Desarrollo

Josué David Jiménez Palacios, contador público y auditor, administrador de Empresas

José Fernando Monterroso López, ingeniero industrial, máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales

Alain Pierce Samayoa Chavarría, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, con maestría en Derecho Administrativo y doctorado en Derecho Constitucional

Claudia Karina Donis Sáenz, abogada y notaria, con maestría en Derecho Mercantil y Competitividad

Luis Sergio Herrera Tello, contador público y auditor

Héctor del Río Villareal, abogado y notario, con pensum cerrado en la maestría en Derecho Mercantil y maestrías en Derecho y Gestión Deportiva, Dirección de Empresas y Gestión de Recursos Humanos, y Educación

Moisés Santiago Batz Aguilar, contador público y auditor, abogado y notario, con maestría en Administración Tributaria y Tecnología y Aseguramiento; doctor en Derecho Tributario y Derecho Mercantil

Dennis Ariel Cipriano Ico, licenciado en Economía, con maestría en Artes en Formulación y Evaluación de Proyectos y posgrado en la especialidad de Riesgo Financiero y Ciencias Actuariales

Sandra Elizabeth Juárez González de Franco, licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notaria, con posgrado en Derecho de Familia y su Relación con Otras Disciplinas

Armando Gabriel Pokus Yaquian, ingeniero civil, con maestría en Administración de Proyectos y posgrados en Dirección de Administraciones Tributarias y Aduaneras, Gerencia Tributaria, Políticas Públicas y Dirección Financiera Estratégica

Álvaro Enrique Samayoa Arana, licenciado en Administración de Sistemas de Información, con maestría en Gestión Pública y Liderazgo

La revisión de expedientes se efectuará del 1 al 3 de septiembre, según el cronograma.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Tabla de gradación para este proceso

Formación académica: 10 puntos (cinco puntos por grado académico de maestría y cinco por doctorado)

Conocimiento general y experiencia en competencia: 10 puntos (experiencia docente universitaria en materia económica, jurídica o social, y/o formación complementaria en economía, derecho, estadística, finanzas y administración pública: dos puntos; experiencia laboral o profesional en competencia, economía o regulación en entidades públicas y/o privadas: tres puntos; formación complementaria y/o publicaciones académicas en materia de competencia o regulación económica: cinco puntos)

Experiencia laboral: 15 puntos (experiencia demostrable de por lo menos cinco años en entidades públicas o privadas: cinco puntos; experiencia comprobada en administración pública en puestos de dirección o de mayor rango, por lo menos tres años: 10 puntos)

Plan de trabajo: 32 puntos (plan de trabajo para la Sicom: 12 puntos; entrevista a los aspirantes: 20 puntos)

Examen de oposición: 30 puntos

Aspectos éticos: tres puntos (honorabilidad y probidad)

La primera persona que ocupó el cargo a partir de octubre del 2025 fue Jorge Miguel Castillo, el funcionario renunció en marzo del 2026 está fue aceptada en julio, mientras que a inicios de agosto se resolvieron algunos recursos legales presentados.