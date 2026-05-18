Investigan dos posibles móviles en ataque contra concejal de San Juan Sacatepéquez, Guatemala

El asesinato del concejal II de San Juan Sacatepéquez, Geralbert Miguel Najarro García Salas, es investigado por las autoridades bajo dos líneas de investigación: posibles conflictos políticos y problemas personales.

De acuerdo con información preliminar recabada en la escena del crimen, el ataque ocurrió la tarde del domingo 17 de mayo, en la entrada a residenciales Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), dos hombres a bordo de una motocicleta vigilaron a la víctima en residenciales Volcanes del Quetzal y posteriormente la interceptaron y le dispararon cuando se conducía en el picop placas P-628KNG.

Los fiscales del Ministerio Público localizaron 12 indicios balísticos en la escena del crimen. Además, dentro del vehículo que conducía la víctima encontraron una pistola, dos celulares y varios documentos.

De acuerdo con la Policía, una de las principales hipótesis apunta a posibles rivalidades políticas.

“Se presume que el hecho criminal en contra del hoy fallecido se deriva por problemas políticos, ya que por el tipo de cargo que desempeña, según familiares tenía varios enemigos”, detalla la PNC.

La segunda línea de investigación está relacionada con conflictos surgidos cuando García Salas presidió la administración de residenciales Villas del Quetzal.

“El hoy fallecido tenía prohibido acercarse a residenciales Villas del Quetzal, por motivo que durante el tiempo que estuvo de presidente de dicho residencial dejó varios enemigos por la administración”, señala el informe.

Municipalidad de San Juan Sacatepéquez lamenta asesinato

El alcalde de ese municipio, Juan Carlos Pellecer Agustín, publicó un video en el que lamentó la muerte del concejal.

“Cobardemente fue asesinado uno de sus concejales, quien participaba activamente en la toma de decisiones para el desarrollo de San Juan Sacatepéquez. Hoy expresamos nuestro sentido pésame a la familia, pero también al pueblo de San Juan. Queremos decirles que hoy, más que nunca, estamos preparados para continuar con ese desarrollo que a muchos incomoda”, dijo el jefe edil.

Agregó que condena y repudia el ataque, en el cual el concejal fue asesinado por la espalda.

“En memoria de Miguel, como cariñosamente le decíamos, será nuestra inspiración para continuar el trabajo que en un momento planificamos. Miguel, donde quiera que estés, yo sé que tu pueblo siempre será primero”, expresó Pellecer.



