Las tres hipótesis que investigan autoridades por el crimen contra el alcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcúc 

Gerson Ajcúc, jefe edil de Chuarrancho, murió dentro de una camioneta tipo agrícola negra modelo 2022, la cual había comprado hace menos de tres meses, demuestran las primeras investigaciones de las autoridades, que apuntan a tres hipótesis sobre el incidente.

Leslie Estrada, una sobreviviente del ataque armado en el kilómetro 11.5 de Ruta al Atlántico, relató cómo dos sicarios a bordo de una motocicleta negra los persiguieron y posteriormente uno de ellos les disparó.

Estrada dijo a los agentes de la PNC que era compañera de labores de Ajcúc y que ambos estaban en una reunión con el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) en San José del Golfo y se dirigían a la capital cuando fueron interceptados.

Los investigadores dijeron que los sicarios huyeron hacia la zona 18 y el último rastro que tuvieron de ellos fue cerca del centro comercial Metro Norte.

“Observamos las cámaras de tránsito y comercios de Ruta al Atlántico, para ver el recorrido de los sospechosos, que presumimos son pandilleros”, indicaron.

Comentaron que los sicarios posiblemente sean miembros de la Mara Salvatrucha y trabajan para identificar a los autores intelectuales del hecho.

“Suponemos que a los sicarios les pagaron, le avisaron donde iba estar el alcalde y lo siguieron”, enfatizaron.

Las tres hipótesis

Los investigadores argumentaron que hay tres líneas de investigación por el asesinato del jefe edil.

La primera es un crimen por temas políticos y donde estarían implicados algunos conocidos de Ajcúc.

La segunda hipótesis detalla que podría tratarse de una venganza de un colega del alcalde, una disputa que se generó después de que Ajcúc llegara al cargo.

La tercera línea de investigación está relacionada al narcomenudeo, aunque los investigadores no detallaron más sobre el tema.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, lamentó el ataque directo en contra Ajcúc Xot y reconoció que un equipo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) coordinará con el Ministerio Público para darle seguimiento al caso.

“Tienen órdenes que no se escatime en recursos y capacidades para que demos con el responsable. Este caso repudiable no debe quedar impune. Me uno al pesar de la familia, amigos, vecinos y partidarios”, enfatizó el funcionario.

Lamentan crimen

A través de las redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo lamentó la muerte del jefe edil Gerson Ajcúc.

"Extiendo mi más sentido pésame a la familia del alcalde Gerson Ajcúc Xot. He ordenado al Ministerio de Gobernación trabajar en el esclarecimiento de este lamentable hecho. Descanse en paz", publicó.

El Ministerio Público dijo que investiga el ataque armado en el que murió el alcalde y que busca identificar a los responsables.

"El MP lamenta profundamente la pérdida de una vida más, a causa de la violencia que actualmente afecta a nuestro país, y reitera su compromiso con el pueblo guatemalteco de investigar hasta alcanzar la verdad histórica de los hechos, individualizar a los responsables de este crimen y llevar la justicia a la familia de la víctima", indicó el MP en un comunicado difundido en redes sociales.