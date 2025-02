Dos sicarios perseguían al alcalde de Chuarrancho, relata la sobreviviente del ataque armado

Gerson Ajcúc, alcalde de Chuarrancho, Guatemala fue ultimado en un ataque armado ocurrido este 26 de febrero de 2025.

Leslie Estrada, una sobreviviente del ataque armado en el kilómetro 11.5 de Ruta al Atlántico, relató cómo dos sicarios a bordo de una motocicleta negra los persiguieron y posteriormente uno de ellos les disparó.

“Se observan 10 casquillos de proyectil de arma de fuego y manchas de sangre”, detalló el informe policial.

Estrada dijo a los agentes de la PNC que era compañera de labores del alcalde y que ambos estaban en una reunión con integrantes del Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) en San José del Golfo y se dirigían a la capital cuando fueron interceptados.

Además, la Policía indicó que los responsables del ataque armado huyeron, pero que las autoridades ya trabajan para identificarlos.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, lamentó el ataque directo en contra Ajcúc Xot y reconoció que un equipo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) coordinará con el Ministerio Público para darle seguimiento al caso.

“Tienen órdenes que no se escatime en recursos y capacidades para que demos con el responsable. Este caso repudiable no debe quedar impune. Me uno al pesar de la familia, amigos, vecinos y partidarios”, enfatizó el funcionario.

Lamentan crimen

A través de las redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo lamentó la muerte del jefe edil Gerson Ajcúc.

"Extiendo mi más sentido pésame a la familia del alcalde Gerson Ajcúc Xot. He ordenado al Ministerio de Gobernación trabajar en el esclarecimiento de este lamentable hecho. Descanse en paz", publicó.

Extiendo mi más sentido pésame a la familia del alcalde Gerson Ajcúc Xot. He ordenado al Ministerio de Gobernación trabajar en el esclarecimiento de este lamentable hecho. Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/fvOYxSg4AS — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 26, 2025

El Ministerio Público dijo que investiga el ataque armado en el que murió el alcalde y que busca identificar a los responsables.

"El MP lamenta profundamente la pérdida de una vida más, a causa de la violencia que actualmente afecta a nuestro país, y reitera su compromiso con el pueblo guatemalteco de investigar hasta alcanzar la verdad histórica de los hechos, individualizar a los responsables de este crimen y llevar la justicia a la familia de la víctima", indicó el MP en un comunicado difundido en redes sociales.

Otra muerte

El 5 de abril de 2024, Daniel Chavajay Herrera, el recién electo alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, fue hallado muerto dentro de una casa del condominio Los Encinos, Santuario Muxbal, Santa Catarina Pinula.

El caso está bajo reserva y aún no se ha dado a conocer si fue un suicidio o un crimen.

El informe de la PNC detalló, en esa ocasión, que descartaba un suicidio y los bomberos dijeron que Chavajay Herrera tenía una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo, entre la oreja y el ojo.

Antonio Chavajay, padre del alcalde fallecido, dijo que su hijo tenía amenazas y que por eso andaba con agentes de seguridad.

“Me había contado que tenía amenazas, por eso tenía seguridad. Los de la seguridad se descuidaron, donde vivía es un lugar donde podía entrar cualquier persona, seguramente se filtraron y no se dieron cuenta las de la seguridad”, dijo a medios locales Antonio Chavajay.