“Es un milagro”: Aníbal Álvarez relata cómo sobrevivió a más de 40 disparos al ser atacado en Fraijanes

“Es un milagro, pero Dios nos protegió”, así resume Joel Aníbal Álvarez Meda cómo sobrevivió al ataque armado que sufrió junto con su esposa el sábado 29 de agosto, cuando ambos viajaban en un picop por el sector de Las Crucitas, Fraijanes.

Álvarez Meda relató que fueron sorprendidos por un hombre armado que comenzó a disparar hacia el lado del conductor. Tras varios disparos, frenó de manera repentina y el vehículo quedó a un costado del camino.

En medio del ataque, su esposa se desvaneció. Mientras intentaba protegerla, Álvarez Meda observó que el arma del atacante se encasquilló, lo que les dio unos segundos para escapar hacia una ladera.

“Mi esposa se desmayó, y luego noté que se encasquilló el arma. Fueron solo segundos, pero fueron los suficientes para que pudiera jalar a mi esposa y nos lanzamos por la ladera”, relató.

Sin embargo, el peligro continuó. Según su testimonio, el atacante logró manipular de nuevo el arma y siguió disparándoles mientras ellos se encontraban en la ladera, aunque ninguno de los proyectiles los alcanzó.

“Salimos ilesos”, afirmó Álvarez Meda, quien aseguró que fueron entre 40 y 45 detonaciones. De acuerdo con su relato, 11 disparos impactaron en el área del vehículo donde él se encontraba.

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“Fue un ataque directo”

Después del hecho, Álvarez Meda publicó un video en redes sociales en el que agradeció los mensajes de apoyo y explicó que, a su juicio, no se trató de un intento de asalto.

“Fue un ataque directo. Yo descarto todo tipo de asaltos, porque el carro se quedó encendido, mi teléfono se quedó ahí, había dinero, había cosas dentro del carro”, afirmó.

“Dios es grande y me quedé sorprendido de lo que hizo ese día, sin duda nos protegió y nos permitió seguir con vida”, expresó Álvarez Meda vía telefónica.

Su participación comunitaria y política

Álvarez Meda es un vecino reconocido de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, donde ha participado en distintos trabajos sociales y se ha involucrado en actividades políticas.

Tras conocerse el ataque, vecinos y allegados expresaron su solidaridad y algunos calificaron el hecho como un atentado. También hubo llamados en redes sociales para que las autoridades investiguen y brinden protección a Álvarez Meda, en medio del contexto preelectoral.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del ataque ni han confirmado que se trate de un atentado político.

Luego del ataque la denuncia fue corroborada por este medio. La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que investiga el caso, aunque no amplió detalles sobre lo ocurrido.

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