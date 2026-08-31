Mineduc prohíbe recorridos de antorchas en Jutiapa, Santa Rosa y San Juan Comalapa por fiestas patrias

A días de las celebraciones de las fiestas de Independencia, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha comunicado restricciones relacionadas con los tradicionales recorridos de antorchas organizados por centros educativos, aunque, de momento, estas no constituyen una prohibición general para todo el país.

Los documentos compartidos por autoridades educativas muestran que las medidas han sido adoptadas de manera diferenciada, principalmente bajo el argumento de "prevenir accidentes y proteger la integridad de estudiantes".

En Jutiapa, la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) informó a la comunidad educativa que queda terminantemente prohibida la organización de recorridos de antorchas por parte de centros educativos públicos y privados de todos los niveles y modalidades en ese departamento.

La disposición señala que la medida busca evitar riesgos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante las actividades patrias.

Una situación similar se comunicó en Santa Rosa, donde, según información trasladada por el Mineduc, la restricción también tiene alcance departamental.

En Chimaltenango, la medida es específica. El documento firmado por el supervisor educativo corresponde a una disposición dirigida a los establecimientos educativos del municipio de San Juan Comalapa.

El oficio, fechado el 25 de agosto del 2026 y emitido por supervisores educativos, establece la prohibición de organizar, ejecutar, promover o participar en recorridos de antorchas por parte de establecimientos públicos y privados, tanto dentro del perímetro municipal como fuera del municipio.

La medida fue emitida en atención a una circular de la Dideduc de Chimaltenango y se fundamenta en la necesidad de prevenir accidentes de tránsito, quemaduras, extravío de menores y otros riesgos que puedan afectar a los estudiantes.

El Mineduc ha señalado que las restricciones "no es una disposición general"; pero en algunos lugares se ha tomado esa medida por antecedentes que han alterado el espíritu de la conmemoración de las fiestas patrias.

El Ministerio de Gobernación (Mingob), por su parte, ha calificado como vandalismo el lanzamiento de bolsas de agua y hielo en los recorridos de antorchas.

El pasado 28 de agosto, el Mingob lanzó la campaña "Llama de la Prevención", con la que busca prevenir actos de violencia y conductas de riesgo durante los tradicionales recorridos de antorchas por las celebraciones de Independencia.

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Entre las prácticas que las autoridades buscan desalentar está el lanzamiento de bolsas con agua y hielo contra estudiantes, corredores y vehículos, una conducta que el Mingob identifica como vandalismo y que puede provocar accidentes, lesiones y hechos de violencia.

La campaña también pretende prevenir riñas, agresiones entre estudiantes y otras acciones que pongan en riesgo a quienes participan o transitan por las rutas de las antorchas.

Bajo el lema "Yo Soy Prevención, me sumo a la solución", el tercer viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito hizo un llamado a estudiantes, docentes, padres de familia, conductores y población en general a asumir una responsabilidad compartida durante las actividades patrias.

Las autoridades pidieron respetar a los participantes, cuidar los espacios públicos y evitar conductas que puedan convertir una celebración en un accidente.

Además del riesgo para las personas, el lanzamiento masivo de bolsas con agua genera residuos y contaminación en las calles, especialmente cuando los plásticos quedan abandonados en las rutas de los recorridos.

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