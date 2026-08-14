Antorchas del 14 de septiembre cambian por tráfico y bolsas con agua: el Obelisco queda fuera y habrá cinco puntos de encendido

El Obelisco dejará de ser uno de los puntos habilitados para el encendido de antorchas durante la jornada del 14 de septiembre del 2026. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala prepara una nueva logística para distribuir a los participantes, reducir el impacto en la circulación vehicular y prevenir incidentes durante los recorridos.

Hugo Godoy, director de la PMT, explicó en el programa Por la Mañana, de Prensa Libre Radio, que la distribución permitirá desconcentrar la llegada de participantes, facilitar los recorridos y reforzar la presencia de agentes de tránsito y fuerzas de seguridad.

Para este año se habilitarán cinco puntos de encendido del Fuego Patrio en distintos sectores de la capital. La distribución busca que empresas, instituciones, colonias y grupos acudan al lugar más cercano a su recorrido. El horario será de 6 a 18 horas.

Estos son los cinco puntos habilitados:

Campos del Roosevelt: principalmente para quienes lleguen desde el área sur

principalmente para quienes lleguen desde el área sur Parque Erick Barrondo: destinado a participantes provenientes del occidente de la capital

destinado a participantes provenientes del occidente de la capital Campo Marte: atenderá principalmente a quienes lleguen desde el oriente, incluidas las zonas 5, 9, 10, 15 y 16

atenderá principalmente a quienes lleguen desde el oriente, incluidas las zonas 5, 9, 10, 15 y 16 Alcaldía Auxiliar de la zona 18: será el punto para participantes de las zonas 17, 18, 24 y 25, además de quienes provengan del área del Atlántico

será el punto para participantes de las zonas 17, 18, 24 y 25, además de quienes provengan del área del Atlántico Municipalidad de Guatemala: funcionará como punto central para el encendido

funcionará como punto central para el encendido Incidentes durante los recorridos

Las agresiones registradas durante las tradicionales carreras de antorchas, entre ellas el lanzamiento de bolsas con agua y hielo contra los participantes, son parte de las razones por las que este año se reorganizará el encendido del Fuego Patrio en la capital.

Godoy explicó en Prensa Libre Radio que la tradición de mojar a quienes participan en los recorridos ha derivado en agresiones físicas.

“Hemos tenido los reportes donde ya no lanzan bolsas de agua, sino lanzan bolsas de hielo”, afirmó Godoy.

El funcionario también recordó otros incidentes ocurridos durante estas actividades, entre ellos agresiones entre conductores y corredores y un caso en el que se prendió fuego a un vehículo.

Godoy mencionó, además, un incidente ocurrido el año pasado fuera de la capital, en el que, según relató, una mujer sufrió daños en la visión después de que le lanzaran ácido de batería.

La nueva distribución de los puntos de encendido busca evitar la concentración de participantes en un solo sector y reducir las complicaciones para la movilidad durante la jornada. Con este esquema, el Obelisco queda fuera de los lugares habilitados y los participantes deberán dirigirse a uno de los cinco puntos establecidos según el sector desde el cual efectúen su recorrido.

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