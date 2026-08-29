14 de septiembre del 2026: cinco puntos para encender las antorchas en la Ciudad de Guatemala y recomendaciones para participar

Con fervor patrio, alegría y unidad, cientos de guatemaltecos recorren calles, avenidas y tramos carreteros cada 14 de septiembre durante la celebración de las antorchas patrias, una actividad que forma parte de la tradición cultural y deportiva en conmemoración de la independencia del país.

Centros educativos, grupos de trabajo y amigos se reúnen en diversos puntos del país para llevar el fuego patrio por las calles y anunciar la llegada de la celebración de la independencia, como símbolo de libertad y progreso.

Uno de los lugares habituales para encender el llamado “fuego patrio” ha sido la plaza del Obelisco. Sin embargo, este año ya no estará habilitada para esa actividad, según explicó Hugo Godoy, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), durante el programa Por la Mañana, de Prensa Libre Radio.

La decisión busca desconcentrar la llegada de participantes y reducir el impacto en la circulación vehicular en esa zona. Con ello, se modifica un punto histórico para quienes, desde diversas partes del país, acudían cada 14 de septiembre para encender el fuego patrio.

Ante este cambio, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) confirmó los lugares a los que los guatemaltecos podrán acudir para encender el fuego patrio. Tres de estos serán espacios administrados por esa cartera.

El MCD destaca que, como parte de la campaña interinstitucional Antorchas Seguras, se habilitarán cinco puntos en la Ciudad de Guatemala para esta actividad el 14 de septiembre, de 6 a 18 horas.

“La medida busca facilitar los recorridos, distribuir la concentración de participantes y generar mejores condiciones para disfrutar de esta tradición”, dice la información del ministerio.

Puntos de encendido para el 2027

Parque Erick Barrondo: 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata II, zona 7, Ciudad de Guatemala

Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: 9a avenida, colonia Roosevelt, zona 11, Ciudad de Guatemala

Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: 15 avenida y 32 calle final, zona 5, Ciudad de Guatemala

Municipalidad de Guatemala: 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal, Ciudad de Guatemala

Alcaldía Auxiliar de zona 18

Recomendaciones para los participantes

Para quienes recorrerán las calles de la ciudad este 14 de septiembre, estas son algunas recomendaciones: