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14 de septiembre del 2026: cinco puntos para encender las antorchas en la Ciudad de Guatemala y recomendaciones para participar
Con la llegada de septiembre, Guatemala se adentra en la celebración de los 205 años de independencia, en la que el recorrido de antorchas formará parte de las actividades culturales y deportivas.
Encendido del fuego patrio se trasladará de la plaza del Obelisco a otros cinco puntos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González.)
Con fervor patrio, alegría y unidad, cientos de guatemaltecos recorren calles, avenidas y tramos carreteros cada 14 de septiembre durante la celebración de las antorchas patrias, una actividad que forma parte de la tradición cultural y deportiva en conmemoración de la independencia del país.
Centros educativos, grupos de trabajo y amigos se reúnen en diversos puntos del país para llevar el fuego patrio por las calles y anunciar la llegada de la celebración de la independencia, como símbolo de libertad y progreso.
Uno de los lugares habituales para encender el llamado “fuego patrio” ha sido la plaza del Obelisco. Sin embargo, este año ya no estará habilitada para esa actividad, según explicó Hugo Godoy, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), durante el programa Por la Mañana, de Prensa Libre Radio.
La decisión busca desconcentrar la llegada de participantes y reducir el impacto en la circulación vehicular en esa zona. Con ello, se modifica un punto histórico para quienes, desde diversas partes del país, acudían cada 14 de septiembre para encender el fuego patrio.
Ante este cambio, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) confirmó los lugares a los que los guatemaltecos podrán acudir para encender el fuego patrio. Tres de estos serán espacios administrados por esa cartera.
El MCD destaca que, como parte de la campaña interinstitucional Antorchas Seguras, se habilitarán cinco puntos en la Ciudad de Guatemala para esta actividad el 14 de septiembre, de 6 a 18 horas.
“La medida busca facilitar los recorridos, distribuir la concentración de participantes y generar mejores condiciones para disfrutar de esta tradición”, dice la información del ministerio.
Puntos de encendido para el 2027
- Parque Erick Barrondo: 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata II, zona 7, Ciudad de Guatemala
- Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: 9a avenida, colonia Roosevelt, zona 11, Ciudad de Guatemala
- Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: 15 avenida y 32 calle final, zona 5, Ciudad de Guatemala
- Municipalidad de Guatemala: 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal, Ciudad de Guatemala
- Alcaldía Auxiliar de zona 18
Recomendaciones para los participantes
Para quienes recorrerán las calles de la ciudad este 14 de septiembre, estas son algunas recomendaciones:
- Utilizar el carril derecho de las vías destinado a los corredores, sin invadir otros carriles ni rebasar a otros grupos
- Abstenerse de lanzar bolsas con agua, hielo u otros objetos que puedan dañar a los corredores
- Evitar dejar atrás a niños, adolescentes u otras personas que participan en antorchas grupales
- Atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC)