Presunto sicario muere al chocar con patrulla de la PNC cuando huía en motocicleta hacia Ciudad Quetzal

En el kilómetro 21 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a dos presuntos sicarios, uno falleció.

Según informó la PNC este domingo 30 de agosto, los presuntos delincuentes fueron interceptados cuando huían en una motocicleta tras un ataque armado ocurrido en San Raymundo, donde se reportaron personas fallecidas.

La PNC bloqueó rutas para contener el avance de los presuntos sicarios, quienes eran perseguidos por unidades policiales.

Los agentes lograron detener el avance de la motocicleta M-481KCD, de color azul, que impactó contra la estructura de la autopatrulla GUA 16265.

“En el acto, el piloto de la motocicleta fallece, se localiza una pistola ilegal Pietro Beretta con una tolva y seis municiones”, indicó el informe policial.

El acompañante resultó herido, por lo que los Bomberos Municipales Departamentales lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Roosevelt.

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El sospechoso fue identificado como José “N”, de 25 años, quien permanece bajo custodia de la PNC.

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