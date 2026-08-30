Presunto sicario muere al chocar con patrulla de la PNC cuando huía en motocicleta hacia Ciudad Quetzal

Justicia

Presunto sicario muere al chocar con patrulla de la PNC cuando huía en motocicleta hacia Ciudad Quetzal

La PNC interceptó a dos sospechosos que huían tras supuestamente cometer un ataque armado en San Raymundo.

|

time-clock

SICARIO MUERE EL CHOCAR CON PATRULLA EN CIUDAD QUETZAL

Motocicleta conducida por supuesto sicario chocó contra patrulla de la PNC en la ruta a Ciudad Quetzal. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el kilómetro 21 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a dos presuntos sicarios, uno falleció.

Según informó la PNC este domingo 30 de agosto, los presuntos delincuentes fueron interceptados cuando huían en una motocicleta tras un ataque armado ocurrido en San Raymundo, donde se reportaron personas fallecidas.

La PNC bloqueó rutas para contener el avance de los presuntos sicarios, quienes eran perseguidos por unidades policiales.

Los agentes lograron detener el avance de la motocicleta M-481KCD, de color azul, que impactó contra la estructura de la autopatrulla GUA 16265.

EN ESTE MOMENTO

Chixoy embalse de la hidroeléctrica en Alta Verapaz

Menor cantidad de lluvia y combustibles caros elevan el costo de generación de energía

Right

Reforma al IUSI entra en vigor entre alertas por impacto en ingresos municipales

Right

“En el acto, el piloto de la motocicleta fallece, se localiza una pistola ilegal Pietro Beretta con una tolva y seis municiones”, indicó el informe policial.

El acompañante resultó herido, por lo que los Bomberos Municipales Departamentales lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Roosevelt.

Para leer más: Presuntos sicarios de la Mara 18 mueren tras enfrentarse a agentes de la PNC

El sospechoso fue identificado como José “N”, de 25 años, quien permanece bajo custodia de la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Capturan a presuntos sicarios Ciudad Quetzal San Juan Sacatepéquez Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM