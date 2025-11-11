La Mara Salvatrucha estaría implicada en la muerte de José Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango

Las primeras pesquisas apuntan a que el ataque contra José Elías Ramírez Andrés, propietario de la Constructora D&D Ramírez Hernández y excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, habría sido cometido por la Mara Salvatrucha (MS-13).

“Sospechamos que los cinco sujetos vestidos de constructores son sicarios de la MS y fueron contratados por personas que operan en Chimaltenango”, explicó uno de los encargados del caso.

Agregó que investigan quiénes son los autores intelectuales del crimen de Ramírez y Ana Delfina Andrés Grande, quien lo acompañaba cuando ocurrió el tiroteo el pasado 8 de noviembre en Parramos, Chimaltenango.

¿Cuál es el móvil del asesinato de José Elías Ramírez?

Las investigaciones señalan que Ramírez había denunciado ser víctima de amenazas por parte de integrantes de una estructura criminal.

“Posiblemente sea un problema entre grupos del crimen organizado rivales”, señala un informe oficial.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público, la Fiscalía de Chimaltenango tiene a su cargo el caso y está bajo reserva.

Otras empresas denunciaron amenazas

Tres proyectos de infraestructura vial estuvieron detenidos desde julio pasado en Chimaltenango, debido al acoso y las amenazas de integrantes de pandillas que operan en ese departamento contra los trabajadores de las empresas constructoras responsables de las obras.

Según los registros del portal Guatecompras, los proyectos fueron adjudicados en el 2023. La empresa Multiservicios el Gran Jaguar, S. A., está encargada de ejecutar los tres proyectos, que en su totalidad suman más de Q71 millones 800 mil.

Las obras en ejecución son: el mejoramiento del camino rural de la aldea Chimazat a Santa Cruz Balanyá; el mejoramiento del camino rural de la aldea La Cruz a la aldea Hermógenes Montellano, en San Pedro Yepocapa; y el mejoramiento de la Calle Real Centenario, en el casco urbano de El Tejar.

En septiembre pasado, el director de la PNC, David Custodio Boteo, indicó que tenían conocimiento de que en El Tejar residen familiares y allegados de varios integrantes de la Mara Salvatrucha, recluidos en la cárcel de Chimaltenango, quienes se mudaron al departamento desde el 2008.

Las dos primeras obras se reanudaron la primera semana de octubre luego que la PNC aumentara los patrullajes en los sectores, mientras que los trabajos en la Calle Real Centenario siguen paralizados debido a la inseguridad.