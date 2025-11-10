¿De quién son las armas halladas en el vehículo de José Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar, asesinado en Chimaltenango?

A las 11.07 horas del sábado 8 de noviembre, cinco sujetos vestidos como trabajadores de la construcción asesinaron a José Elías Ramírez Andrés y a Delfina Andrés Grande, en Parramos, Chimaltenango.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), en la 1a. calle de la zona 1 de Parramos, agentes de la Comisaría 73, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), efectuaron la inspección de una camioneta negra Land Cruiser, modelo 2021, con placas P-863HQD, propiedad de Ramírez.

Agregaron que hallaron dos fusiles calibre .223, una pistola Smith & Wesson calibre .380 y una Glock calibre 9 mm. Los investigadores del caso afirmaron que las armas eran propiedad de Ramírez.

¿De quién era la camioneta en la que huyeron los sicarios?

Los cinco sicarios huyeron en una camioneta Kia Sportage 2WD, modelo 2016, con placas P-139LGH, que tenía reporte de robo del 22 de mayo del 2025. Según la PNC, el vehículo fue robado en la zona 5 capitalina.

La PNC indicó que la camioneta fue abandonada a unas cuatro cuadras del lugar del ataque armado. No se localizaron armas ni municiones en su interior.

José Elías Ramírez contratista del Estado

José Elías Ramírez era propietario de la Constructora D&D Ramírez Hernández y, según el sistema Guatecompras, tenía adjudicaciones desde el 2014 hasta el 2025 por un monto de Q428 millones.

Ramírez Andrés, ingeniero civil de profesión, era miembro activo del Colegio de Ingenieros y se dedicó a la construcción pública. Inició en el mantenimiento vial y más tarde desarrolló obras para corporaciones municipales, además de ofrecer servicios como empresa supervisora.

Las mayores adjudicaciones se registraron en los ejercicios fiscales del 2018, 2019 y 2020, con montos de Q63.7 millones, Q97.4 millones y Q40.6 millones, respectivamente.