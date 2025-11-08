Hallan abandonado vehículo utilizado en ataque contra excandidato a alcalde de El Tejar

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que localizó el vehículo en el que viajaban los cinco hombres que dispararon contra José Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango. Las heridas le causaron la muerte.

Según el reporte policial, el automóvil tenía reporte de robo con fecha 22 de mayo de este año y fue sustraído en la zona 5 capitalina. Se trata de una camionetilla Kia Sportage 2WD, modelo 2016, con placas de circulación P 139LGH.

El vehículo fue abandonado a unas cuatro cuadras del lugar donde ocurrió el ataque armado, la mañana del sábado 8 de noviembre, cerca del parque central de Parramos, Chimaltenango. En su interior no se localizó armamento.

Tras el hecho, la PNC desplegó varios operativos en busca de los agresores, pero hasta el momento no han sido localizados.

Ataque directo

Imágenes de cámaras de seguridad de un negocio cercano al lugar del ataque muestran cómo cinco hombres armados descienden de un vehículo y disparan varias veces contra Ramírez Andrés y una mujer que lo acompañaba. Ambos murieron en el lugar a causa de las heridas. En la escena se localizaron 27 casquillos.

Los atacantes vestían pantalones negros, chalecos anaranjados y cascos amarillos. Tras el ataque, huyeron hacia Chimaltenango.