Video muestra el ataque mortal contra Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar

Este sábado 8 de noviembre se registró un ataque armado cerca del parque central de Parramos, Chimaltenango. Dos personas murieron: Elías Ramírez Andrés, de 53 años, excandidato a alcalde de El Tejar, y Ana Delfina Andrés Grande, de 38.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), vecinos indicaron que cinco hombres armados los atacaron cuando caminaban frente a una farmacia local. Ambos murieron en el lugar a causa de las heridas. En la escena se localizaron 27 casquillos.

La PNC solicitó imágenes de las cámaras de vigilancia de la farmacia frente a la cual ocurrió el hecho. El área fue acordonada para preservar la escena del crimen.

En el video se observa a los agresores descender de una camioneta azul oscuro que estaba estacionada frente a la farmacia. Los cinco hombres vestían pantalones negros, chalecos anaranjados y cascos amarillos. Tras el ataque, huyeron hacia Chimaltenango.

Ramírez Andrés era propietario de una constructora en El Tejar y había sido amenazado de muerte. Una de las hipótesis es que el ataque estuvo relacionado con rivalidades entre pandillas.

Agentes de la PNC rastrearon la zona y los alrededores, pero no localizaron a los agresores.

El Ministerio Público llegó a la escena a las 12.30 horas para iniciar la investigación.

Carrera política

Ramírez Andrés fue candidato a alcalde en las últimas elecciones por el partido Cabal, y obtuvo el segundo lugar. El 14 de junio del 2023, desconocidos balearon la sede de dicho partido, ubicada en un local comercial de la calle Real de El Tejar.

Además, era propietario de una constructora y había ejecutado varios proyectos con municipalidades y gobiernos anteriores, entre ellos una obra en construcción en el perímetro de entrada al Hospital Roosevelt.

