Video muestra el ataque mortal contra Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar

Sucesos

Video muestra el ataque mortal contra Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar

Cámaras de seguridad captaron el ataque armado en el que murieron Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, y una mujer.

La Redaccción

|

time-clock

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, fue atacado a balazos por cinco individuos. (Foto Prensa Libre: Captura de Video)

Este sábado 8 de noviembre se registró un ataque armado cerca del parque central de Parramos, Chimaltenango. Dos personas murieron: Elías Ramírez Andrés, de 53 años, excandidato a alcalde de El Tejar, y Ana Delfina Andrés Grande, de 38.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), vecinos indicaron que cinco hombres armados los atacaron cuando caminaban frente a una farmacia local. Ambos murieron en el lugar a causa de las heridas. En la escena se localizaron 27 casquillos.

La PNC solicitó imágenes de las cámaras de vigilancia de la farmacia frente a la cual ocurrió el hecho. El área fue acordonada para preservar la escena del crimen.

En el video se observa a los agresores descender de una camioneta azul oscuro que estaba estacionada frente a la farmacia. Los cinco hombres vestían pantalones negros, chalecos anaranjados y cascos amarillos. Tras el ataque, huyeron hacia Chimaltenango.

EN ESTE MOMENTO

Narcotráfico, migración y lavado de dinero: el triángulo criminal que amenaza la estabilidad de Centroamérica

Right
Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

Cámaras ayudarán a esclarecer choque entre motoristas en tramo Naranjo–Minerva

Right

Ramírez Andrés era propietario de una constructora en El Tejar y había sido amenazado de muerte. Una de las hipótesis es que el ataque estuvo relacionado con rivalidades entre pandillas.

Agentes de la PNC rastrearon la zona y los alrededores, pero no localizaron a los agresores.

El Ministerio Público llegó a la escena a las 12.30 horas para iniciar la investigación.

Carrera política

Ramírez Andrés fue candidato a alcalde en las últimas elecciones por el partido Cabal, y obtuvo el segundo lugar. El 14 de junio del 2023, desconocidos balearon la sede de dicho partido, ubicada en un local comercial de la calle Real de El Tejar.

Además, era propietario de una constructora y había ejecutado varios proyectos con municipalidades y gobiernos anteriores, entre ellos una obra en construcción en el perímetro de entrada al Hospital Roosevelt.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

La Redaccción

La Redaccción

Lee más artículos de La Redaccción

ARCHIVADO EN:

Chimaltenango Elías Ramírez Andrés Parramos Violencia Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS