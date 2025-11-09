Armas y municiones: PNC detalla qué halló en el vehículo de José Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar

Un video evidenció cómo un grupo de sicarios le quitó la vida a José Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango.

Transcurría el sábado 8 de noviembre cuando Ramírez Andrés y una mujer que caminaba a su costado fueron ultimados a balazos en el área urbana de Parramos, en el mismo departamento.

La grabación mostró cómo los sicarios lo esperaban para darle muerte. Posteriormente, el vehículo en el que se trasladaban los atacantes fue localizado a unas cuadras del lugar del ataque armado, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).

Este domingo 9 de noviembre, la PNC amplió detalles e indicó que, como parte de la investigación, inspeccionó un vehículo propiedad de José Elías Ramírez Andrés.

La institución afirmó que en la 1a calle de la zona 1 de Parramos, agentes de la Comisaría 73, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), efectuaron la inspección de un vehículo color negro, con placas P-863HQD, propiedad de la persona fallecida.

Según el informe, los investigadores localizaron armas, que junto al vehículo fueron embaladas por el MP como parte del proceso de investigación.

“Todas con su respectivo cargador y un total de 142 municiones. La papelería del armamento se encontraba en orden”, destacó la PNC.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que la causa de muerte de José Elías Ramírez Andrés, de 52 años, fue heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Armas localizadas en el vehículo

Pistola Smith & Wesson, calibre .380

Pistola Glock, calibre 9 mm

Carabina Taurus, calibre .223

Fusil IZHMASH, calibre .223

