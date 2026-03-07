Atacan a balazos a excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa

Danilo Aguirre Arana, excandidato a jefe edil de Comapa, Jutiapa, murió en un ataque armado, informaron fuentes bomberiles este sábado 7 de marzo.

El hecho violento ocurrió en el km 110, aldea San Ixtán, Jalpatagua, donde Aguirre Arana fue interceptado por sicarios.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbombd), otro hombre de 59 años quedó herido y fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Jutiapa.

De acuerdo con la información, las víctimas viajaban en una camioneta agrícola cuando fueron atacados a balazos.

Aguirre Arana había competido por la vara edilicia de Comapa por el partido Valor.

(Foto: X)

Violencia política imparable

Varios políticos han sido atacados a balazos entre el año pasado y el presente.

A principios de este año, Edgar Aníbal Ramos Salazar, excandidato a jefe edil por el municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, fue asesinado en su negocio.

En diciembre del año pasado, fue asesinado a balazos el jefe edil del municipio de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, mientras participaba en un desfile.

En noviembre del año pasado, Elías Ramírez, excandidato a alcalde por el municipio de El Tejar, Chimaltenango, fue ultimado a balazos.

Lea también: Elección de magistrados de la CC en el Congreso expone desgaste político del bloque oficial y fragilidad de alianzas

Y en septiembre el excandidato a alcalde de Tiquisate, Escuintla, Luis Armando Mota, también fue ultimado ante la vista pobladores durante una actividad educativa.