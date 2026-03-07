Atacan a balazos a excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa

Sucesos

Atacan a balazos a excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa

Danilo Aguirre Arana murió en un atentado armado que dejó a otra persona herida, informaron este sábado fuentes bomberiles.

|

time-clock

La camioneta en la que viajaban las víctimas queda con varios impactos de bala. (Foto: Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales)

La camioneta en la que viajaban las víctimas queda con varios impactos de bala. (Foto: Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales)

Danilo Aguirre Arana, excandidato a jefe edil de Comapa, Jutiapa, murió en un ataque armado, informaron fuentes bomberiles este sábado 7 de marzo.

El hecho violento ocurrió en el km 110, aldea San Ixtán, Jalpatagua, donde Aguirre Arana fue interceptado por sicarios.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbombd), otro hombre de 59 años quedó herido y fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Jutiapa.

De acuerdo con la información, las víctimas viajaban en una camioneta agrícola cuando fueron atacados a balazos.

LECTURAS RELACIONADAS

(Foto referencial de un sismógrafo: EFE)

Temblor de este sábado fue sensible en varios departamentos

chevron-right
Luis Rosales Marroquín, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, en una composición con imágenes del Congreso de la República y la CC.

Quién es Luis Rosales, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso

chevron-right

Aguirre Arana había competido por la vara edilicia de Comapa por el partido Valor.

(Foto: X)

Violencia política imparable

Varios políticos han sido atacados a balazos entre el año pasado y el presente.

A principios de este año, Edgar Aníbal Ramos Salazar, excandidato a jefe edil por el municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, fue asesinado en su negocio.

En diciembre del año pasado, fue asesinado a balazos el jefe edil del municipio de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, mientras participaba en un desfile.

En noviembre del año pasado, Elías Ramírez, excandidato a alcalde por el municipio de El Tejar, Chimaltenango, fue ultimado a balazos.

Lea también: Elección de magistrados de la CC en el Congreso expone desgaste político del bloque oficial y fragilidad de alianzas

Y en septiembre el excandidato a alcalde de Tiquisate, Escuintla, Luis Armando Mota, también fue ultimado ante la vista pobladores durante una actividad educativa.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Asonbombd Jutiapa Política Violencia 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS